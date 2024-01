Attaque de chiens à Val-des-Sources: la Couronne demande la prison dans la collectivité

Patrick Houle et son avocat Me Bernard Raymond. (Tommy Brochu/archives, La Tribune)

Patrick Houle, qui a été reconnu coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles en novembre dernier, subissait les représentations sur sa sentence vendredi au palais de justice de Sherbrooke. Selon le procureur de la Couronne, l’accusé présente très peu de faits atténuants, si ce n’est le fait que l’accusé représente un actif pour la société et qu’il présente une empathie «assez limitée». Les séquelles importantes chez les trois victimes, les nombreux avertissements effectués à Patrick Houle et les «plusieurs mois» sur lesquels s’est étirée la négligence font partie des facteurs aggravants, selon l’avocat de la Couronne.

Me Raymond a rappelé quant à lui que son client a prêté assistance aux trois victimes et qu’il démontre de l’empathie à leur égard.

Témoignages

Le procureur Houle a lu des lettres des trois victimes. La première, Micheline Beaulieu, a été mordue par les bêtes. Elle a écrit qu’elle avait perdu de l’autonomie après l’attaque. Elle raconte avoir fait un infarctus et que les médecins n’ont pas pu déterminer la cause.

«Si je rencontre un chien, je suis prise de panique», a mentionné celle qui a rencontré plusieurs spécialistes pour l’aider à sortir de cette situation.

«La réhabilitation est très lente. [...] Avant l’attaque, je faisais beaucoup de bénévolat. Maintenant, c’est plus difficile.»

Elle a dû prendre sa retraite comme massothérapeute à la suite de l’accident, mais espère encore que sa santé reviendra.

Jacqueline Sévigny a également subi des blessures physiques et psychologiques au moment de l’attaque. «Je n’ai jamais réussi à rencontrer un psychologue. Ces déplacements ne sont pas remboursés. Les blessures physiques sont guéries, mais pas les blessures psychologiques. J’ai cessé de marcher quotidiennement. Au début à cause de blessures physiques, mais maintenant c’est à cause de ma peur des chiens», s’est attristée celle qui aurait fait une quinzaine de tentatives pour rencontrer un psychologue.

Elle déplore de ne plus pouvoir aller marcher avec ses amies. «C’était important et c’était plaisant pour moi», dit celle qui a maintenant des troubles de sommeil.

Françoise Dubuc, dernier témoin de la Couronne, a été épargnée physiquement par les chiens. Mais pas psychologiquement : la femme a subi un choc post-traumatique. Elle a dû entamer un suivi psychologique et s’est isolée de son cercle social. Elle évite certaines sorties, sachant qu’il y a des chiens sur les lieux.

Tour à tour, l’avocat de Houle a contre-interrogé les victimes sur les lettres qu’elles ont soumises au Tribunal. Il les a questionnées sur l’absence de rapports d’experts concernant les blessures physiques et psychologiques qu’elles ont subies.

«Trainée de poudre»

Depuis le 31 août 2021, la date de l’incident, l’accusé estime que la nouvelle s’est propagée «comme une traînée de poudre», a-t-il témoigné. «Les gens sont mitigés. Ça s’est refermé autour de moi. On ne parle pas de ma famille ou mes amis, mais je suis le gars méchant qui a lancé ses chiens sur trois madames. Je me sens comme un vrai criminel depuis le verdict de culpabilité. Ç'a été la folie», a déclaré celui qui a quitté Val-des-Sources pour déménager à Weedon.

Il raconte que Dominique Alain, victime d’une attaque de chiens à Potton, est allée le voir dans le stationnement du palais de justice pour le «menacer». «Elle me disait : honte à vous, vous n’avez pas à garder ces chiens-là», rapporte-t-il.

Houle a gardé deux de ses cinq Grands Danois à la suite de l’attaque. Un autre vit dans une autre famille et les deux derniers sont décédés. Il a également présenté une série de 13 vidéos démontrant qu’il avait bien élevé son chien. «Je ne vois pas d’armes là, dit Houle en voyant les vidéos. C’est un accident.»

«La vie se passe normalement. Je n’ai pas de problème avec mes chiens, autant avec des enfants que des étrangers», dit l’accusé qui garde ses chiens en laisse et avec une muselière lorsqu’il sort avec eux.

Il répète qu’il n’a jamais élevé des chiens de garde.

L’avocat de Houle a aussi interrogé un ami de son client, puis l’une de ses employées, Nancy Côté. Celle-ci connaît Houle depuis presque deux ans. Elle confirme voir son patron et les deux chiens toutes les semaines. «Ça va très bien, a-t-elle décrit. En ma présence, il les gère. S’ils sont trop insistants pour se faire flatter, il leur dit de se tasser. Ils sont très agréables.»

Un avis d’appel a été déposé en Cour supérieure par la partie défenderesse. En attendant, le juge remettra sa sentence le 26 janvier.