Une période des Fêtes particulièrement occupée pour les policiers de Sherbrooke

Cette année, entre le 23 décembre et le 3 janvier, la centrale 9-1-1 de Sherbrooke a reçu quelque 200 appels de plus que l’an dernier. (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

Cette année, entre le 23 décembre et le 3 janvier, la centrale 9-1-1 de Sherbrooke a reçu quelque 200 appels de plus que l’an dernier. «Jusqu’au 28 décembre, c’était assez tranquille. À partir du 29 décembre, quelque chose s’est passé et il y a eu une explosion des appels», décrit le porte-parole de l’organisation policière Benoit Pellerin en entrevue téléphonique avec La Tribune. D’ailleurs, il précise que ce ne sont pas tous les appels qui nécessitent un déplacement des policiers.

Sur ces centaines d’appels, 52 pour des personnes en crise. «Dans le temps des Fêtes, les interventions sont plus longues. On a l’élément déclencheur pour la personne qui va moins bien: c’est les Fêtes. On est capables d’aller parler de ça. Ce sont des appels qui sont longs», précise le porte-parole et patrouilleur.

En tout, 70 plaintes de bruit ont été enregistrées et 37 appels pour du tumulte ont été effectués. «Dans le contexte des Fêtes, je peux aller sur une plainte de bruit un mardi soir dans n’importe quel secteur de la ville, explique M. Pellerin. On ne s’en sort pas, c’est pourquoi on parle de période des Fêtes. C’est une période typiquement propice aux gens en boisson, en conflit, en détresse, mais de façon amplifiée, puisque c’est tous les jours.»

Par ailleurs, neuf personnes ont été arrêtées pour avoir conduit avec les capacités affaiblies et quinze autres pour vol à l’étalage. «Il y a eu quelques commerces au détail touchés, quelques épiceries aussi. Il y a une dame qui a volé 10 bouteilles d’alcool fort à la SAQ à l’intersection des rues King Ouest et Grandes-Fourches. Elle a été rattrapée sur le pont», raconte Benoit Pellerin.

Comment c’est de travailler comme policier à Noël? «À l’interne, ils essaient de rendre ça agréable, mais personne ne s’en vient au poste pour organiser un souper de Noël. C’est comme à l’hôpital, on continue. On se concentre sur ce qu’on a à faire. Nos familles comprennent et certains fêtent Noël le 4 janvier!» répond Benoit Pellerin.