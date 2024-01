Un incendie détruit une résidence à Fleurimont

«On a reçu un appel vers 3h du matin d’un voisin qui disait que la maison voisine était en flamme, explique Alexandre Groleau, chef de division. Quand on est arrivé, on était sur la rue King et on voyait les flammes sortir par la couverture. On a tout de suite lancé une deuxième alarme.»

Quatre casernes et plus de 20 pompiers ont été mobilisés pour maîtriser l’incendie. L’opération a duré plus de trois heures.

«On a eu à protéger les bâtiments voisins à notre arrivée parce que le feu se propageait vers les maisons voisines et le garage à l’arrière, mentionne le chef. On a fait de la protection puis on a procédé à l’extinction du bâtiment. Il y a des fils électriques qui étaient tombés au sol et on a fait une coupure de courant avec Hydro-Sherbrooke.»

Les propriétaires de la maison étaient en voyage à l’extérieur du pays.

«On a rapidement eu l’information des voisins qu’il n’y avait personne à l’intérieur, résume M. Groleau. On a quand même fait des vérifications parce qu’il y avait un véhicule, mais ça a simplifié l’intervention.»

Les enquêteurs sont sur place et il était encore trop tôt jeudi matin pour déterminer la cause de l’incendie.