Un deuxième refus de remise en liberté pour Luc St-Pierre

Les motifs de la décision du juge tout comme les faits de la cause et l’identité de la victime sont soumis à une ordonnance de non-publication. Or, le juge estime que «la remise en liberté nuirait à la confiance d’un public bien informé en l’administration de la justice». Il ne croit pas non plus que le port d’un bracelet antirapprochement rassurerait le public.

Rappelons que le 11 août dernier, Luc St-Pierre avait été contraint par la juge Danielle Côté de vivre les procédures judiciaires derrière les barreaux. Celui qui est accusé de voies de fait causant des lésions, de voies de fait simples, de voies de fait armées, de harcèlement, de séquestration, de menaces de mort et d’avoir diffusé une image intime sans consentement a écouté sa décision en direct de la prison Talbot par visioconférence.

Il reviendra devant le tribunal le 19 janvier prochain quand s’amorcera son procès de trois jours.