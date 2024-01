«Surprenante» saisie d’armes à Cookshire-Eaton

Tout a commencé quand un automobiliste s’est aventuré dans la cour de Dany Dupré, 43 ans. Ce dernier aurait pointé une arme en direction du véhicule et menacé son conducteur. «Les policiers, à la suite d’une prise de périmètre, ont procédé à l’arrestation d’un homme de 43 ans dans les heures suivantes», confirme le porte-parole de la Sûreté du Québec en Estrie, Louis-Philippe Ruel.

«L’important, c’est que personne n’ait été blessé, confirme l’agent Ruel. La prémisse de tout ça, c’est qu’un citoyen se serait fait braquer et menacer. C’est ce qui a entraîné l’opération policière à Cookshire-Eaton», confirme-t-il, ajoutant que le suspect Dupré n’a pas résisté à son arrestation.

Deux pistolets, trois revolvers, deux carabines, une arme semi-automatique de type AR-15, un autre fusil de type SKS ont été saisis en plus d’un silencieux, de chargeurs illégaux de haute capacité, de dix bâtons de dynamite et de munitions diverses.

En plus des armes, six kilogrammes de cocaïne et des explosifs ont été saisis par les policiers lors de perquisitions effectuées dans la voiture et dans la maison de l’accusé.