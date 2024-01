Luc St-Pierre redemande d’être libéré en attendant son procès

Depuis son premier refus à être remis en liberté, Luc St-Pierre a fait face à une nouvelle accusation, soit celle d’avoir partagé des images intimes sans le consentement de la victime. Il était déjà accusé de voies de fait causant des lésions, de voies de fait simples, de voies de fait armées, de harcèlement, de séquestration et de menaces de mort.

Somme toute, la défense a présenté une requête de type Myers, ce qui permet à l’accusé de réviser son enquête sur remise en liberté. « Si un individu est gardé en détention, après 90 jours, il a la possibilité de demander une révision de la détention. Ce n’est pas une nouvelle enquête caution : on doit se demander s’il y a des faits nouveaux faisant en sorte qu’on pourrait le remettre en liberté sous des conditions », a décrit la procureure aux poursuites et pénales au dossier, Me Véronick Harvey.

L’avocat de la défense Me Christian Raymond propose maintenant au juge de la Cour du Québec, Conrad Chapdelaine, que son client puisse porter un bracelet anti-rapprochement. Me Véronick Harvey s’oppose quand même à la remise en liberté de l’accusé et estime que la question avait été débattue lors de l’enquête sur remise en liberté du Cowansvillois plus tôt cet automne.

« Je considère qu’il n’y a pas de faits nouveaux à proprement parler qui permet qu’il soit remis en liberté », a indiqué l’avocate en mêlée de presse avec les médias, mercredi après-midi.

« Ce qui est mentionné par la défense, c’est que le bracelet anti-rapprochement serait suffisant pour assurer la sécurité de la victime, mais on est d’un avis contraire à ce stade-ci », a-t-elle poursuivi.

Sans pouvoir entrer dans les faits de la cause, Me Harvey indique que « certains facteurs de risques ont été énumérés [...] qui font en sorte que le ministère public n’est pas satisfait des conditions suggérées par la défense ».

Dans son nouveau plan de sortie, Luc St-Pierre propose d’abord d’habiter chez l’une de ses sœurs. Il déménagerait ensuite chez son pasteur lorsque celui-ci reviendra de vacances.

Le juge Chapdelaine rendra sa décision à ce sujet jeudi après-midi.