Accusé d’avoir menacé les premiers ministres, Germain Lemay contesterait un seul chef

Les avocats au dossier, Me Geneviève Crépeau du ministère public et Me Didier Pietropaolo de la défense, tenteront maintenant de trouver une date pour ce procès qui ne devrait durer qu’une journée. Lemay était accusé d’avoir proféré une menace de causer la mort aux premiers ministres Justin Trudeau et François Legault, d’avoir proféré une menace de mort ou de lésions à «tout policier qui pourrait se présenter chez lui» et contre «un agent de la CNESST». Il aurait aussi menacé de «brûler, détruire ou endommager un bien meuble ou immeuble, soit un bureau de la CNESST» et d’avoir porté une arme dans un dessein dangereux.

Lemay avait été blessé par balle lors de cette intervention. Il s’était présenté en cour quelques jours plus tard avec un énorme bandage au bras. C’est le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) qui avait mené l’enquête.

L’accusé sera de retour en cour à la mi-janvier.