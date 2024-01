La funeste «nuit des longs couteaux»

Le 15 mars 1974, Marc ‘Pepe’ Distefano et Michel Lamoureux, membres du club de motards des Atomes de Sherbrooke, sont assassinés par des membres du gang rival que sont les Gitans de Sherbrooke. Ce fut « la nuit des longs couteux ». Une nuit sanglante qui s’est enclenchée par une bagarre entre les deux clans dans le stationnement de la brasserie La Boustifaille, rue King Est, et qui s’est terminée par des coups de feu quelques centaines de mètres plus loin, à la hauteur de la 12e Avenue.

Depuis le début des années 1970, les Gitans et les Atomes se livrent une guerre ouverte sur le territoire de Sherbrooke. Derrière le guidon de leurs Harley-Davidson, ils circulent allègrement dans les rues de la ville, vêtus de leurs vestes de cuir aux couleurs de leur club (communément appelées ‘patches’). Chaque club compte une dizaine de membres, auxquels s’ajoutent quelques « frotteurs » (aussi appelés sympathisants) chargés de maintenir le contrôle de leur territoire: les Atomes dans le quartier Est et les Gitans dans le quartier Ouest.

Une rivalité qui tient essentiellement au contrôle de la drogue et aux bars de danseuses. Leur territoire s’étend aux villes avoisinantes que sont Fleurimont, Bromptonville, Rock-Forest, Saint-Élie d’Orford, Deauville et Lennoxville.

Chaque club cherche alors à étendre son territoire. Des escarmouches éclatent occasionnellement, amenant la police à intervenir. Celle-ci procède à des arrestations, lui permettant de garder les deux clans à l’œil. Jusqu’au soir du 15 mars 1974 où tout éclate...

Vers 22 h 30, six membres des Atomes entrent à la Boustifaille où trois Gitans sont assis à une table en train de prendre une bière. La tension monte. Rapidement, une engueulade éclate entre les neuf individus. Ceux-ci décident alors d’aller « régler ça dehors. »

À leur arrivée dans le stationnement, une vingtaine d’Atomes et de Gitans sont déjà sur place. Certains sont armés de fusils et de couteaux. Les deux camps en viennent rapidement aux coups. Les premiers échanges se font à coups de poing, à coups de chaînes et de bâtons de baseball.

Soudainement, un coup de feu retentit. Un membre des Atomes est atteint d’une balle dans le dos. Presque simultanément, un membre des Gitans est poignardé à l’abdomen.

Les deux motards sont alors transportés à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul, situé à une centaine de mètres de l’autre côté de la rue.

Alors que les deux blessés sont pris en charge par le personnel de l’hôpital, une bagarre éclate dans la salle d’urgence, impliquant cette fois une quinzaine de motards. Des coups de poing et des coups de couteaux sont échangés. Impuissant à faire cesser cette violence, le service de sécurité de l’hôpital fait appel à la Sûreté municipale. Débordée, celle-ci demande à la Sûreté du Québec de venir lui prêter main-forte.

Pendant que les deux corps de police tentent de rétablir l’ordre à l’intérieur de l’hôpital, ceux-ci reçoivent un appel à l’effet que d’autres motards faisant partie des deux clans se dirigent vers l’hôpital. Rapidement, policiers et agents de sécurité s’empressent de barrer toutes les portes de l’hôpital afin d’empêcher l’entrée des motards.

Frustrés de ne pouvoir entrer dans l’hôpital, les motards sautent dans leurs voitures et roulent sur King Est en direction de Fleurimont. Cinq Gitans se trouvent dans une voiture et six Atomes dans une autre. Le véhicule des Atomes se met alors à la poursuite de celui des Gitans.

Tués à bout portant

À la hauteur de la 12e Avenue, le conducteur du véhicule des Gitans freine brusquement, provoquant une collision avec celui des Atomes. Armés de fusils et de bâtons de baseball, les Gitans encerclent le véhicule des Atomes et ouvrent le feu avant que les occupants ne puissent en sortir.

Deux membres des Atomes sont tués à bout portant. Il s’agit de Marc ‘Pepe’ Distefano et Michel Lamoureux.

À leur arrivée sur place, les policiers constatent que les véhicules et leurs occupants ont quitté les lieux. Après d’intenses recherches aux quatre coins de la ville, ils réussissent à arrêter des membres des Atomes soupçonnés d’avoir été impliqués dans la tuerie.

Quelques mois plus tard, en juillet 1974, les douaniers américains du poste de Derby Line interceptent une quinzaine de Gitans qui tentent d’entrer aux États-Unis via l’État du Vermont. Après les vérifications d’usage, les douaniers constatent que ceux-ci font l’objet d’un mandat d’arrestation au Québec. On leur interdit l’entrée aux États-Unis. Les autorités américaines arrêtent et les remettent à la Sûreté du Québec. Quatre d’entre eux seront accusés de meurtre et de tentative de meurtre.

Mais le 15 septembre 1974, coup de théâtre: les accusés sont libérés. La Tribune titre alors en page Une: « Les Gitans blancs comme neige ». On y apprend que le ministère public a décidé, après enquête, de retirer tous les chefs déposés contre les accusés, faute de preuves qui auraient permis de les faire condamner hors de tout doute raisonnable.

Cette position de la Couronne amène le juge William Mitchell à libérer les prévenus, mettant fin du même coup à l’un des épisodes les plus sanglants de l’histoire policière de Sherbrooke.