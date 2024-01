Deux piétons ont péri dans un délit de fuite à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) signale que le chauffard a été localisé peu après, dans le même secteur.

Ce sont deux appels logés au central téléphonique d’urgence 911 qui ont conduit les policiers du SPVM à se rendre vers 1h20 à l’intersection du boulevard Henri-Bourassa Ouest et du boulevard de l’Acadie. À leur arrivée, ils ont localisé deux personnes inconscientes au sol; leur mort a été constatée sur les lieux.

Grâce à des témoins, des agents de l’escouade canine du SPVM ont pu localiser l’automobile du suspect, un homme âgé de 23 ans, qui avait fui la scène de l’impact vers l’ouest, sur une distance d’environ un kilomètre et demi.

Selon la police, il a immobilisé son véhicule près de l’intersection du boulevard Henri-Bourassa Ouest et de la rue Dutrisac, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, avant de prendre la fuite à pied. Il a été capturé peu après et transporté dans un centre hospitalier en attendant d’être interrogé plus tard en journée par des enquêteurs du SPVM.

Deux périmètres de sécurité ont été érigés en fin de nuit, sur le lieu des collisions et à l’endroit où le suspect a été arrêté.

En fin de nuit , l’identité des deux victimes de cette tragédie n’avait pas encore été établie.