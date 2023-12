Une année 2023 occupée sur la scène judiciaire

Kevin Sanders coupable de meurtre

Le procès pour meurtre de Kevin Sanders, qui a été déclaré coupable du meurtre au deuxième degré de Joël Mailhot, s’est ouvert le 15 mars dans le chaos le plus total. Le prévenu ne collaborait plus avec ses avocats et ne disait pas un traitre mot au tribunal.

Rappelons que l’homme était accusé d’avoir sauvagement agressé Joël Mailhot à la Taverne Urbaine de la rue Alexandre à l’été 2020. La preuve a révélé que l’assaillant était fâché contre la serveuse du bar le soir du drame.

Kevin Sanders (Fournie)

Après avoir été jugé apte à subir son procès devant un jury, Sanders a regardé défiler moult témoins devant lui sans jamais dire un mot et sans présenter aucune défense. Le 31 mars, après une courte délibération, les jurés ont déclaré Sanders coupable de meurtre au deuxième degré.

Lors des représentations sur sa peine, Sanders, toujours muet, a écouté la famille de la victime mentionner les impacts qu’a eus le meurtre sur eux. «Tu mérites une vie merdique à ta hauteur», avait lancé l’ex-conjointe de la victime. Le juge Charles Ouellet de la Cour supérieure a finalement condamné Sanders à une peine de 14 ans de prison ferme.

Karl Prévost plaide coupable d’un homicide involontaire dans l’entrée du Stratos

Le jeune Karl Prévost, 22 ans, a plaidé coupable à des accusations réduites d’homicide involontaire en avril dernier. Prévost a tué Jérémy Harvey, un jeune père de famille, d’un coup de couteau lors d’une altercation survenue en octobre 2021 dans le stationnement de la pizzeria Stratos. Au départ, le prévenu était accusé d’un meurtre au 2e degré.

Jérémy Harvey a été tué en octobre 2021 devant le Stratos dans l'est de Sherbrooke. (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

Un conflit entre plusieurs jeunes a dégénéré le soir du 20 octobre 2021. Après des échanges houleux sur les réseaux sociaux, des gens ont convenu qu’ils allaient se rencontrer pour régler la situation. Jérémy Harvey a reçu un coup de couteau mortel. Il a subi une lésion d’une profondeur de 13 centimètres qui a coupé son poumon droit.

Samuel Ducharme coupable d’agression sexuelle

Autre procès hautement médiatisé : celui de l’ancien porte-parole du Service de police de Sherbrooke Samuel Ducharme. Le policier s’est présenté au palais de justice le 15 mai pour l’ouverture de son procès, lui qui était accusé de s’être livré à des attouchements sexuels. Les faits dataient du 19 août 2021.

La preuve a démontré que Ducharme a tenté de toucher la poitrine de la victime, de l’embrasser et lui lécher le coude, entre autres. En guise de défense, le policier a plaidé le flirt.

Samuel Ducharme (Tommy Brochu/Archives La Tribune)

Samuel Ducharme a finalement été déclaré coupable d’agression sexuelle par le juge de la Cour du Québec Serge Champoux. Il a porté ce verdict en appel devant la Cour supérieure quelques semaines plus tard. Dans l’intervalle, Ducharme a été condamné à six mois d’emprisonnement en collectivité.

Cette sentence a cependant été suspendue en attendant que l’appel de sa cause soit entendu au début de l’année 2024.

La prison à domicile pour l’agresseur du Shaker

Le 5 juin, Tommy Gordon a plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation en lien avec un événement violent qui s’est déroulé dans le stationnement du bar Le Shaker au Carrefour de l’Estrie. En août 2021, Gordon avait blessé quatre personnes à la pointe de son couteau.

Le jour de son vingtième anniversaire, la juge de la Cour du Québec Danielle Côté a assuré qu’elle n’allait pas détruire les acquis du jeune homme en l’envoyant en détention.

À sa sortie de la salle d'audience en juin dernier, Tommy Gordon s'est caché avec la toge de son avocate. (Tommy Brochu/Archives La Tribune)

Gordon a finalement été condamné à 18 mois de prison à effectuer dans la collectivité le 10 août dernier.

François Lécuyer prend le chemin de la prison

L’homme d’affaires bien connu en Estrie François Lécuyer a pris le chemin de la prison l’automne dernier. Coupable d’avoir fraudé une bénévole des Blue Sox de Thetford Mines, son équipe de baseball, pour 722 000 $, Lécuyer a été condamné à purger une sentence de 18 mois de prison.

Après un coup de théâtre lors des représentations sur sa sentence où la juge a dû prendre un pas de recul pour évaluer la suggestion commune entre l’avocat de la défense et la procureure de la Couronne, la magistrate a finalement entériné cette suggestion quelques semaines plus tard.

François Lécuyer était propriétaire des Expos de Sherbrooke et des Blue Sox de Thetford dans la Ligue de baseball majeur du Québec. (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

La victime de Lécuyer, Lucie Drouin, s’est confiée à La Tribune après la conclusion du procès. Celle-ci juge «trop clémente» la peine du fraudeur. D’ailleurs, notons que Lécuyer a remboursé 50% du montant volé à Mme Drouin.