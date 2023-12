Un Montréalais dépose une poursuite concernant l’éclosion liée aux cantaloups

Le cabinet d’avocats Slater Vecchio a déposé une requête le 12 décembre devant la Cour supérieure du Québec, alléguant qu’Olivier Archambault était tombé malade après avoir consommé des melons produits par la société mexicaine Malichita et distribués au Canada par Trufresh, établie en Arizona.

En novembre, l’Agence canadienne d’inspection des aliments a lancé des avertissements de rappel d’aliments pour les melons produits par Malichita, et plus tard dans le mois, elle a publié des rappels pour les melons de la marque Rudy, produits dans la même région du Mexique.

La semaine dernière, l’Agence de la santé publique du Canada a signalé 164 cas confirmés en laboratoire et sept décès dus à la salmonelle liée au cantaloup dans huit provinces; 111 de ces cas se trouvent au Québec.

La poursuite indique que le demandeur a reçu un cantaloup dans une boîte d’abonnement à la fin octobre et en a acheté un autre dans une épicerie de Montréal.

Elle affirme qu’il a été admis aux urgences le 12 novembre après avoir souffert d’une maladie grave, avec notamment des crampes abdominales intenses et des vomissements, et qu’il a ensuite été confirmé qu’il était atteint de la salmonellose.

L’action collective proposée, qui n’a pas été autorisée ni testée devant les tribunaux, vise à obtenir des dommages−intérêts non précisés au nom de particuliers au Québec qui ont acheté et consommé des cantaloups et d’autres fruits en octobre et novembre qui ont fait l’objet de rappels par Santé Canada.