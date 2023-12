Dix personnes secourues après un accident d’avion dans les Territoires-du-Nord-Ouest

David Lavallée, porte−parole de la 1re Division aérienne du Canada et du quartier général de la région canadienne du Norad, affirme que toutes les personnes ont été extraites du lieu de l’écrasement et emmenées à la mine de diamants Diavik située à proximité.

Le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de Trenton a lancé mercredi une opération de recherche et de sauvetage après l’atterrissage d’un avion d’Air Tindi Otter à environ 16 kilomètres au sud−est de la mine.

Un avion Hercules de l’Aviation royale canadienne a décollé de Winnipeg et est arrivé dans la région mercredi soir.

Trois techniciens de recherche et de sauvetage, experts en premiers secours et en survie, ont été parachutés sur le site avec des fournitures et du matériel.

Le président d’Air Tindi, Chris Reynolds, a déclaré que trois hélicoptères avaient été envoyés jeudi matin pour récupérer les personnes sur les lieux et qu’elles devaient être transportées à Yellowknife.