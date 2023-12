Une pétition lancée pour qu’un pédophile estrien ne purge pas sa peine dans le Bas-Saint-Laurent

Beaudoin a récemment été déclaré coupable d’avoir touché un enfant de moins de 14 ans et de l’avoir incité à des contacts sexuels entre 1987 et 1991 à Danville. Lors des représentations sur sa peine, son avocate, Me Anne-Marie Campeau, a plaidé que l’envoyer en prison serait l’équivalent «d’une peine de mort». Elle avait donc suggéré que son client puisse purger une peine de détention de deux ans moins un jour dans la collectivité.

La procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Marie-Line Ducharme, a suggéré à la juge de la Cour du Québec, Hélène Fabi, d’imposer une peine de quatre ans de pénitencier à Beaudoin.

«Nous demandons donc au tribunal de ne pas autoriser Yves Beaudoin à purger sa peine dans notre communauté afin que nous puissions continuer à offrir un environnement sûr et paisible pour nos enfants», demande l’initiatrice de la pétition et mère de famille, qui désire garder l’anonymat par crainte de représailles.

Jusqu’à présent, plus que 200 personnes ont signé la pétition. L’organisatrice, qui a repris récemment le flambeau de la mobilisation, espère plus de signatures. «Nous vivons dans une toute petite municipalité, mentionne la résidente de Saint-Cyrille-de-Lessard, un village du Bas-Saint-Laurent de quelque 750 âmes. Les enfants se promènent tout autour de lui. [...] Il y a un risque de récidive. On ne voudrait pas que les enfants de la région soient victimes de M. Beaudoin», demande-t-elle.

Elle souhaite que le délinquant prenne le chemin de la thérapie ou de la prison. «On voudrait qu’il rencontre des spécialistes et qu’il soit suivi», espère la Cyrilienne, qui veut contacter la procureure au dossier pour transmettre la pétition.

«Je ne sais pas jusqu’où ça pourra aller, mais on espère que ça mettra un petit poids dans la balance.»

«Pas un avantage», croit le maire

Maire de Saint-Cyrille-de-Lessard, Michel St-Pierre n’a pas signé la pétition. Cependant, selon lui, «pour la municipalité, ce n’est pas un avantage qu’il soit chez lui». «On n’a pas vraiment notre mot à dire là-dedans. [...] Je pense qu’effectivement, ce monsieur-là doit s’établir quelque part. Mais ça ne fait pas l’affaire des résidents», convient celui qui a reçu des coups de téléphone à ce sujet.

«À la suite d’un entretien avec nos avocats, notre rôle est d’aviser la Sûreté du Québec qu’un homme avec un dossier de pédophilie était sur notre territoire. C’est ce qu’on a fait et on attend la suite. On m’a répondu que la SQ allait être plus présente près de l’école et sur le territoire.» — Le maire de Saint-Cyrille-de-Lessard Michel St-Pierre

Le maire croit que la présence d’un pédophile sur son territoire peut jouer sur la vitalité de sa municipalité. «Les autres maires des municipalités de la MRC m’en ont parlé. Si ça circule beaucoup, moins de petites familles seront intéressées à s’installer dans un village où quelqu’un possède un tel dossier. Mais peu importe la municipalité, il y a de bonnes chances qu’il y en ait un, mais qu’on ne soit pas au courant», cogite M. St-Pierre, convenant que le conseil municipal et lui n’ont pas le pouvoir «de le mettre dehors de la municipalité».

Décision multifactorielle

Sans commenter le cas précis d’Yves Beaudoin, le directeur intérimaire au programme de maîtrise en pratique du droit criminel et pénal à l’Université de Sherbrooke, Simon Roy, explique que les juges considèrent plusieurs éléments au moment de livrer leurs sentences.

«Quand un juge détermine la peine appropriée, il regarde ça d’un œil neutre et objectif. Ce n’est pas parce qu’il y a des articles de journaux ou des pétitions à droite ou à gauche que ça devrait l’influencer. Pour la peine dans la collectivité, l’un des critères, c’est que ce soit dans l’intérêt de tout le monde, donc du délinquant et de la collectivité. On évalue le risque de récidive et le danger», explique-t-il.

«Si vous allez dans un coin du Québec où il y a moins de services, c’est certain que le juge peut le considérer, poursuit Me Roy. Mais on ne peut pas empêcher quelqu’un de déménager. Ça ne veut pas dire que la personne sera la bienvenue: la municipalité n’a pas à l’accueillir à bras ouverts et à lui faire des tartes aux pommes. Le juge va peut-être le considérer, mais ce ne sera pas un facteur déterminant.»

Selon lui, le conseil municipal n’a effectivement pas le droit d’interdire à quelqu’un d’habiter sur son territoire à cause de ses antécédents criminels.

Et si les représentations sur la peine sont déjà passées dans un dossier, est-ce trop tard pour remettre une pétition? «S’il arrive quelque chose entre les représentations sur la sentence et la date de la décision, un juge peut rappeler les avocats sur un point spécifique. Ça se fait très rarement, même pas une fois par année. Mais ça s’est déjà fait par le passé, donc ce n’est pas impossible. Et ça doit être fait avant le jugement. Après, c’est trop tard», résume-t-il.

Yves Beaudoin connaîtra sa sentence au début de l’année 2024.