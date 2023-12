Une intervention du SPS sous la loupe du Bureau des enquêtes indépendantes

Selon les renseignements préliminaires remis au BEI, vers 11 h 50 mardi, des policiers du SPS auraient localisé une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrestation qui circulait en bicyclette.

Un des policiers du SPS aurait demandé à la personne de s’immobiliser, mais celle-ci aurait continué sa route. Quelques instants plus tard, le cycliste aurait perdu le contrôle et chuté. Les policiers du SPS auraient par la suite maîtrisé et menotté l’individu.

La personne a été transportée à un centre hospitalier pour traiter des blessures graves. L’individu se trouverait dans un état stable à l’heure actuelle.

Pour essayer de comprendre ce qui s’est passé exactement, six enquêteurs du BEI ont reçu le mandat d’enquêter sur l’événement. L’enquête indépendante a été lancée quelques heures plus tard à 15 h 20, le 26 décembre.

Le BEI demande aux citoyens qui pourraient témoigner sur l’événement de communiquer directement sur leur site web.