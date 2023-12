De nouvelles dispositions sur le feu vert clignotant des pompiers

À partir du 21 décembre, de nouvelles dispositions du règlement sur le feu vert clignotant actionné en cas d’urgence entreront en vigueur. On prévoit notamment que les autorités municipales sont maintenant responsables de la gestion des autorisations et qu’elles doivent délivrer les certificats permettant aux pompiers de leur service de sécurité incendie (SSI) d’utiliser le feu vert clignotant.

De plus, les échéances des autorisations seront à date fixe, au lieu de l’associer à l’anniversaire de l’utilisateur. Aussi, le feu peut désormais demeurer à l’intérieur du véhicule et n’a plus à être débranché lorsqu’il n’est pas utilisé.

Par ailleurs, le nouveau règlement permet l’utilisation à bord des dépanneuses qui sont appelées à se rendre d’urgence sur une scène d’accident, par exemple.

Gino Desrosiers, coordonnateur des relations médias à la Société de l’assurance automobile du Québec (Tirée de Facebook)

Ces nouveautés pourraient permettre une plus large utilisation des feux verts clignotants, croit Gino Desrosiers, coordonnateur des relations médias à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

«Cela permettra d’en voir plus sur nos routes, reconnaît-il. Si nous avons gardé et modifié le règlement, c’est qu’il s’agit d’un équipement efficace. Les utilisateurs sont autorisés à rouler sur l’accotement de façon sécuritaire. Quand les dépanneuses utilisent leurs feux jaunes, elles ne sont pas des véhicules d’urgence.» — Gino Desrosiers

Selon M. Desrosiers, on compte actuellement environ 700 pompiers et pompières qui ont l’autorisation d’utiliser des feux verts clignotants au Québec.

Depuis le 1er avril 2021

Le Règlement sur le feu vert clignotant est en vigueur au Québec depuis le 1er avril 2021. Ce règlement prévoit la possibilité pour les pompiers utilisant leur véhicule personnel d’installer un feu de courtoisie afin de se rendre rapidement sur les lieux d’une intervention. Il faisait suite au projet-pilote qui a été mené par le ministère de la Sécurité publique de 2015 à 2020.

L’utilisateur doit avoir en main son certificat chaque fois qu’il actionne son feu vert clignotant. Le certificat est lié à un individu. Le feu vert peut donc être actionné dans un véhicule qui n’est pas immatriculé au nom du pompier, précise-t-on à la SAAQ. Cependant, le pompier doit demeurer un employé du service de sécurité incendie pour conserver son certificat.

Le véhicule personnel muni d’un feu vert clignotant n’est pas considéré comme un véhicule d’urgence. En tout temps, le pompier doit se soumettre aux règles prévues par le Code de la sécurité routière, comme les limites de vitesse et la signalisation en vigueur. Si ce n’est pas le cas, le pompier devra assumer les sanctions prévues.

Si le feu vert clignotant n’est pas utilisé en situation d’urgence, le pompier est passible d’une amende de 200$ à 300$.

Le nouveau règlement a été publié dans la Gazette officielle le 6 décembre dernier, ajoute M. Desrosiers.

Quoi faire?

Comme on peut s’attendre à voir plus de feux verts dans le rétroviseur, les automobilistes doivent prendre conscience des mesures qu’il est possible de prendre quand un pompier se présente dernière leur véhicule.

«Dans la mesure du possible, on peut leur faciliter la vie, dit-il, comme leur donner de l’espace pour circuler sur l’accotement de façon sécuritaire. On ne se met pas en danger pour les laisser circuler.»

«Les véhicules dont les feux verts sont activés ne sont pas des véhicules d’urgence. Ils ne peuvent pas enfreindre le Code de la sécurité routière.»

Dans une publication Facebook, la municipalité de Compton a dressé une liste des comportements à observer à la vue d’un gyrophare vert. On doit ralentir progressivement et actionner son clignotant droit pour se placer de façon sécuritaire et progressivement vers l’accotement et laisser passer le pompier.

Quoi faire à la vue d’un gyrophare vert? ✅ Ralentir progressivement et actionner votre clignotant droit; ✅ Se placer... Publiée par Municipalité de Compton sur Vendredi 15 décembre 2023

On peut aussi vérifier dans son rétroviseur s’il n’y a pas un autre pompier ou un véhicule d’urgence qui approche. On revient ensuite progressivement sur la voie en actionnant son clignotant de gauche.

Il ne faut pas freiner brusquement devant le véhicule dont le feu vert est en fonction, et ne surtout pas augmenter sa vitesse lorsqu’il tente de dépasser. Il est demandé de laisser le passage dans les courbes, les pentes et dans les endroits non sécuritaires, énumère-t-on.

Les automobilistes doivent avoir en tête que le pompier se rend faire son travail et que le temps presse.