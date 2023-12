Recherches à Stoke dans le dossier Luc Roy: le SPS avare de commentaires

Martin Carrier, porte-parole du corps policier, se contente de dire que «l’enquête se poursuit» dans le dossier du Sherbrookois âgé de 83 ans dont on est sans nouvelles depuis le début de septembre.

«Plusieurs démarches d’enquête ont été et sont effectuées», se limite-t-il à dire.

Le 13 décembre dernier, le poste de commandement du SPS avait été déployé au 365 de la rue Principale à Stoke. En collaboration avec la Sûreté du Québec, les enquêteurs et les policiers du SPS étaient sur place afin de recueillir des indices pouvant faire avancer ce dossier.

Martin Carrier, du SPS. (Archives La Tribune)

M. Carrier ne pouvait pas non plus dévoiler combien de personnes du secteur se sont présentées au poste de commandement pour fournir des informations.

Il s’agissait de la deuxième fois que le poste de commandement mobile du SPS était utilisé dans cette enquête. En octobre, il avait été stationné dans la cour de l’ancien Canadian Tire du côté de Fleurimont, rappelons-le.

Rappelons que le 6 septembre, Luc Roy avait quitté son domicile dans le secteur de la rue Laure-Conan avec son véhicule. Il conduisait un Toyota RAV4 gris au moment de sa disparition.

M. Roy a les yeux pers et les cheveux gris. Il mesure 1,70 mètre (cinq pieds et sept pouces) et pèse 81 kilos (180 livres). Le disparu portait un manteau bleu et une casquette blanche.

Le Sherbrookois Luc Roy est disparu depuis le 6 septembre. (Service de police de Sherbrooke)

Le SPS demande aussi aux gens de l’extérieur de Sherbrooke et de l’Estrie d’ouvrir l’œil. La Sûreté du Québec est en assistance dans ce dossier.

On peut contacter le SPS au 819 821-5555 pour faire avancer l’enquête sur cette mystérieuse disparition. Le public peut transmettre toute information pertinente de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.