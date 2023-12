Meurtre de Serge Boutin : un procès de quatre semaines pour Charles Lassonde

Le procès se déroulera devant juge et jury et devrait durer quatre semaines, a indiqué la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Stéphanie Landry, lors d’une brève comparution qui s’est tenue devant le juge Claude Villeneuve, de la Cour supérieure, mardi après-midi.

Charles Lassonde a assisté à l’audience par le biais d’une visioconférence. Détenu à la prison Talbot, il est demeuré muet pendant toute la durée de la procédure, laissant à son avocat, Me Guy Boisvert, le soin de le représenter.

Initialement prévu pour durer cinq semaines, le procès devrait finalement se tenir sur quatre semaines pour se conclure au début du mois d’avril, a précisé Me Landry.

« La première journée du procès sera consacrée à la sélection des jurés et, normalement, tout de suite après, nous allons présenter la preuve à charge », a indiqué le procureure de la Couronne à La Tribune, au sortir de la salle d’audience.

Serge Boutin

Rappelons que Serge Boutin a été vu pour la dernière fois le 7 juillet 2021 sur la rue Fréchette, à Val-des-Sources.

Au moment de sa disparition, la Sûreté du Québec avait émis un communiqué dans lequel elle disait craindre pour la santé et la sécurité de Serge Boutin, alors âgé de 53 ans.

« Tout indique que l’homme a été pris de force par deux personnes et embarqué dans un véhicule de type Jeep Liberty gris » — Sûreté du Québec

Selon la police, Serge Boutin a fait l’objet d’un enlèvement planifié de longue date.

Procès de Lana Dubois

Quant à la présumée complice de Charles Lassonde dans cette affaire, Lana Dubois, celle-ci attend toujours la date de son procès.

Lana Dubois

Rappelons que les deux accusés devaient initialement subir leur procès conjointement le 13 novembre dernier. Or, le 10 novembre, de nouveaux éléments de preuve ont amené la poursuite à présenter une requête afin que ceux-ci soient plutôt jugés séparément. La requête a été accordée le 4 décembre dernier.

Les motifs ayant amené la Couronne à faire volte-face et à demander un procès séparé sont toutefois frappés d’un interdit publication qui nous empêche de les dévoiler pour le moment. On sait toutefois que cette procédure ouvre la porte à ce que les deux accusés puissent être appelés à témoigner dans chacun des deux procès.