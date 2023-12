Facultés affaiblies: un chauffard louvoyait dans les quatre voies sur de Portland

L’événement s’est déroulé vers 19h30 devant plusieurs témoins, rapporte Isabelle Gendron, porte-parole du Service de Sherbrooke de Sherbrooke (SPS). Deux véhicules ont été impliqués.

«À notre arrivée, les ambulanciers et les pompiers sont déjà sur les lieux et nous apercevons un véhicule accidenté dans la voie de gauche en direction est sur le boulevard de Portland», raconte-t-elle.

«Des témoins nous mentionnent avoir observé le véhicule de l’accusé circuler sur de Portland, et ce depuis la rue Queen-Victoria. Celui-ci louvoyait dans les quatre voies, soit en direction est et ouest. Un peu avant la rue Chartier, l’accusé roulait à bonne vitesse en sens inverse et a percuté le trottoir enneigé.»

Un véhicule percuté

Un autre témoin qui circulait en direction est a mentionné avoir vu le véhicule du chauffard foncé sur lui malgré ses tentatives pour l’éviter.

«Le véhicule de l’accusé a alors percuté le véhicule du témoin du côté passager, causant ainsi un accident de bonne vélocité vu les dommages au véhicule impliqué», poursuit Mme Gendron.

«Nos agents ont procédé à l’arrestation d’un homme de 33 ans pour conduite avec les capacités affaiblies et refus de fournir un échantillon d’haleine. Son véhicule a été saisi pour 30 jours et son permis saisi pour 90 jours. Heureusement, personne n’a été blessé.»

Le SPS ajoute qu’en cette période de festivités, il ne faut pas conduire son véhicule après avoir consommé de l’alcool ou de la drogue. Plusieurs solutions sont en place, comme se faire raccompagner par des bénévoles de Nez rouge, un taxi, un ami, etc.