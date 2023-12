La GRC procède à une arrestation liée au terrorisme à Ottawa

Selon ce qu’a indiqué la GRC, la personne suspecte a été accusée d’avoir facilité une activité terroriste en communiquant des documents d’instruction concernant une substance explosive.

Une deuxième accusation, soit d’avoir «chargé sciemment, directement ou non, une personne de se livrer à une activité terroriste contre des personnes juives», a aussi été portée.

La GRC n’a dévoilé aucune information concernant l’identité de la personne arrêtée en raison de son âge. L’incident exact pour lequel cette personne a été accusée n’a pas non plus été révélé.

L’enquête qui a culminé avec l’arrestation qui s’est produite vendredi a mobilisé plusieurs corps policiers, ainsi que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

«La haine n’a pas sa place au Canada. Je tiens à remercier la GRC, le SCRS et tous les partenaires impliqués pour leurs efforts», a réagi sur le réseau social X le ministre fédéral de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc.

Partout au pays, une recrudescence des incidents de haine islamophobes et antisémites a été observée dans la foulée de la guerre entre Israël et le Hamas, qui a fait des milliers de morts dans la bande de Gaza et en Israël.

«Le complot terroriste présumé visant des Juifs à Ottawa devrait nous faire prendre conscience de l’horrible montée de l’antisémitisme depuis l’attaque génocidaire du Hamas contre Israël le 7 octobre», a souligné sur X le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre.

«Nous devons redoubler d’efforts pour protéger nos communautés et vaincre la haine antijuive», a-t-il ajouté.

Tendance inquiétante

Dans un communiqué, la GRC a indiqué avoir arrêté cinq jeunes personnes depuis juin dernier en raison d’infractions liées au terrorisme.

Elle a aussi constaté «une tendance inquiétante à l’extrémisme violent et à l’utilisation d’Internet à des fins terroristes, notamment chez les jeunes personnes».

Pour cette raison, le corps policier fédéral demande aux parents et autres adultes en position d’autorité, comme les enseignants ou les entraîneurs, d’être à l’affût des comportements préoccupants qui pourraient être liés à l’extrémisme violent.

Il cite parmi ces comportements l’association de plus en plus exclusive avec de nouveaux groupes sociaux qui soutiennent la violence et l’expression d’idées selon lesquelles la violence est la seule solution aux problèmes.

«L’extrémisme violent, qu’il soit motivé par la religion, la politique ou des idéologies, demeure une menace importante pour la sécurité publique. Les menaces persistantes de violence extrémiste et de violence terroriste doivent être prises au sérieux», a rappelé la GRC.

«Si vous craignez qu’une personne envisage ou prévoit de commettre un acte de violence ou d’aider d’autres personnes à commettre des actes de terrorisme, ou qu’elle s’y prépare, il serait bon de commencer par communiquer avec votre service de police local. Le plus tôt sera le mieux», a affirmé le corps policier.