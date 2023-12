Un père battu par son propre fils pour un conflit d’argent

Elveyn Cauchon a été condamné vendredi à huit ans et demi de détention pour l’homicide involontaire de son père, Marcel Cauchon, âgé de 75 ans.

Le 28 novembre 2022, une femme promène son chien près de la résidence de Marcel Cauchon. Elle voit d’abord un homme qui semble battre son chien.

«Elle s’est approchée pour regarder par la fenêtre et elle a vu un homme par terre qui est en train de se faire ruer de coups», indique Me Jean-Simon Larouche dans un exposé des faits déposé à la cour.

Marcel Cauchon, 75 ans, est mort après avoir été battu par son fils, dans sa résidence de Château-Richer. (Tirée de l'avis de décès)

La femme cogne une première fois dans la fenêtre et Elveyn Cauchon s’immobilise. La femme se rend alors chez le voisin pour demander de l’aide. À son retour, l’homme de 44 ans a de nouveau les mains sur son père.

«Il le battait solide à grands coups de poing et coups de pied dans la face», souligne la femme dans sa déclaration de témoin.

La dame crie alors que la police est en chemin, puis l’accusé quitte les lieux. La femme défonce ensuite la porte pour aider Marcel Cauchon.

Le septuagénaire est transporté à l’hôpital puis son décès sera constaté le 2 décembre 2022.

«À elles seules, les blessures ne sont pas suffisantes pour causer la mort. Mais elles ont été subies par un homme âgé, avec une condition cardio-vasculaire précaire», note Me Larouche.

Les blessures ont donc entrainé plusieurs complications diverses qui ont mené au décès. M. Cauchon souffrait entre autres de lacérations à la tête, infiltration sanguine au cuir chevelu, de plusieurs hématomes au haut du corps, de vastes contusions et de plusieurs fractures aux côtes.

Des regrets

Plein de regrets, Elveyn Cauchon a expliqué au juge vendredi qu’il avait quitté l’Alberta pour s’occuper de son père dans ses dernières années de vie.

«J’aimais vraiment mon père. C’était mon idole depuis que j’étais petit. J’ai choisi d’abandonner la belle vie que j’avais pour m’occuper de lui. J’ai tout fait pour que tout se passe bien», souffle l’accusé, en larmes.

Le juge Frank D’Amours lui a donné l’occasion de s’exprimer devant la cour avant de prendre le chemin du pénitencier pour les huit prochaines années. Sa sœur était d’ailleurs dans la salle.

«Cette soirée-là, je ne voulais pas me disputer avec lui. Il était dans un état différent. Je voulais juste m’en aller, je me faisais insulter sans raison. J’étais épuisé… quand on est fatigué, on n’est pas normal», explique l’accusé.

«Je voulais une reconnaissance de dette. Je travaillais sept jours sur sept pour lui… J’aurais dû m’en aller. Je regrette le plus profondément.»

Le juge D’Amours a accepté la suggestion commune de huit ans et demi proposée par les avocats. Avec la détention provisoire, il reste un peu moins de sept ans de prison à purger.

«C’est une peine importante, mais la peine la plus importante est de vivre avec cette situation-là pour le restant de vos jours», souligne le magistrat.

La peine maximale pour un homicide involontaire est la prison à perpétuité.