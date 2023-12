Trafic de drogue: six personnes arrêtées et trois camionnettes saisies

Les agents du Service de police de Sherbrooke (SPS) et la Régie de police de Memphrémagog (RPM) se sont présentés au 940, rue Musset, 945, rue des Capucines et au 618, boulevard des Vétérans.

Parmi les personnes présentes sur place, on a procédé à l’arrestation de six individus, dont deux femmes.

L’assistance du groupe d’intervention a été nécessaire pour sécuriser les lieux et préserver les preuves pour les rues Musset et des Vétérans, mentionne Isabelle Gendron, porte-parole du groupe régional Accès cannabis.

«Cette enquête qui a débuté en septembre dernier, à la suite d’interventions et d’informations policières, aux observations et surveillances colligées par les enquêteurs, ainsi que par l’utilisation de différentes techniques d’enquête. Les trois lieux servaient à un trafic commun.»

«Plusieurs mandats ont été obtenus pour procéder aux perquisitions de leurs lieux de résidences et de leurs véhicules ayant servi au trafic afin d’y saisir les stupéfiants.»

Des pièces saisies par les policiers. (SPS)

Quatre personnes ont été libérées par promesse de comparaître et les deux autres ont été gardés détenus. Une série d’accusations, comme trafic de stupéfiants, possession de stupéfiants à des fins de trafic, recel, possession d’une arme prohibée et possession de cannabis dans le but de le vendre, sera soumise au DPCP.

Perquisition

La fouille sur la rue Musset a permis de saisir, entre autres, de la cocaïne, du crack, des champignons magiques, des gélules de cannabis, du cannabis séché, des balles de .22 et deux balances électroniques.

Une camionnette Chevrolet Silverado 2023, d’une valeur approximative de 98 000$, a été saisie comme bien infractionnel.

Sur le boulevard des Vétérans, les policiers ont retrouvé notamment un pistolet de départ de marque EKOL, un pistolet à air comprimé, du cannabis séché, des seringues de 12 millilitres avec du cannabis sous forme de concentré non solide, des billets en devise canadienne et deux listes de comptabilité, énumère Mme Gendron.

Une autre camionnette, un GMC Sierra 2022 noir d’une valeur évaluée à environ 60 000$ cette fois, a été saisie comme bien infractionnel.

Des pièces saisies par les policiers. (SPS)

La perquisition sur la rue des Capucines à Sherbrooke a permis de mettre la main, entre autres, sur plusieurs grammes de cocaïne et de concentré de cannabis non solide et solide, une balance électronique fonctionnelle et contaminée à la cocaïne ainsi qu’une liste de comptabilité.

Un véhicule Dodge Dakota 2005 valant environ 4000$ a fait partie des objets saisis.

Cette opération est finale, précise Isabelle Gendron.

L’opération du Groupe Accès cannabis s’est réalisée avec l’assistance des policiers, du service de l’identité judiciaire, du groupe d’intervention du SPS, de l’assistance des membres de l’Escouade régionale mixte (ERM) de l’Estrie et du maître-chien de la Sûreté du Québec.