Toujours plus de voitures volées au Québec

«Nous avons remarqué une hausse des vols de voitures en 2023», confirme Pierre-Olivier Lévesque, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ). Le nombre total de vols de véhicules est plus élevé que l’année précédente, assure-t-il, mais les chiffres précis ne sont pas encore disponibles.

Les véhicules équipés d’un système électronique, ou d’un bouton-poussoir, sont toujours les plus ciblés par les voleurs. «Plus de vols sont liés aux clés intelligentes. Le signal de la clé est capté par un appareil qui permet de copier les informations de la clé et permet ainsi de prendre le contrôle du véhicule», explique M. Lévesque.

Ce type de vol est commis par des réseaux. Souvent, les suspects n’habitent pas à Québec et se déplacent à plusieurs. Les véhicules volés sont habituellement destinés à l’exportation outre-mer.

Le stratagème est signalé un peu partout sur le territoire de la Sûreté du Québec. «À la maison, ne laissez pas vos clés près de la porte d’entrée. Laissez-les dans un boitier en métal, surtout si c’est un véhicule muni d’un système électronique», rappelle Catherine Bernard, porte-parole de la SQ.

Partout au Québec

La hausse des vols de véhicules se fait sentir partout au Québec, selon des chiffres du Groupement des assureurs automobiles du Québec. Entre 2021 et 2022, les assureurs notent une augmentation de 37 % des réclamations pour vols, résume la firme Hellosafe.

La tendance semble se poursuivre cette année. Entre le 1er janvier et la mi-juin 2023, 777 vols de véhicule avaient déjà été répertoriés sur le territoire de la Sûreté du Québec, indique Catherine Bernard. Les données pour l’année entière seront comptabilisées dans les prochaines semaines.

À titre comparatif, du 1er janvier au 22 juin 2022, 327 véhicules avaient été déclarés volés.

Attention aux centres d’achat

Les voleurs sont plus actifs et audacieux cette année, affirme Pierre-Olivier, Lévesque, porte-parole du SPVQ. «Avant, on voyait davantage des vols de véhicules la nuit, mais maintenant on en voit quand même le jour», signale-t-il.

Par leur fort achalandage pendant la période des fêtes, les centres d’achat pourraient attirer les voleurs, convient M. Lévesque. «Il y a plus d’achalandage dans les stationnements, donc ça veut dire qu’il y a plus de véhicules qui risquent d’être ciblés pour les vols. Plus de véhicules, plus de vols», résume-t-il.

Pierre-Olivier Lévesque recommande aux citoyens de ne pas utiliser le signal de leur clé intelligente dans les centres d’achat. Il propose plutôt de débarrer les portières «manuellement».

En général, les conducteurs doivent s’assurer de fermer leurs fenêtres et barrer leurs portes. L’installation du système TAG, une nouvelle technologie antivol, peut également être une solution. «Maintenant, certaines compagnies d’assurance payent l’installation du système TAG pour certains types de véhicules parce qu’ils savent que ce sont les plus volés.»