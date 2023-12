Un homme arrêté 29 ans après le meurtre d’une fillette

La Sûreté du Québec (SQ) annonce que l’arrestation a été faite à L’Établissement La Macaza.

Réal Courtemanche, un homme âgé de 61 ans, comparaitra au tribunal plus tard mardi au Palais de justice de Saint−Jérôme pour répondre d’un chef d’accusation de meurtre au premier degré.

Le 16 juillet 1994, en fin de journée, Marie−Chantal Desjardins a été portée disparue après avoir quitté le domicile d’une amie à bicyclette, à Sainte−Thérèse. Son corps avait été retrouvé dans les jours suivants à Rosemère.

La Sûreté du Québec signale que c’est grâce au travail minutieux et de longue haleine des enquêteurs de la division des dossiers non résolus que le suspect a pu être identifié et arrêté. Ces policiers ont obtenu la collaboration du laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale; de plus, les méthodes utilisées de nos jours en biologie judiciaire ont été mises à contribution.

La SQ ajoute qu’en tout temps, la population peut transmettre des informations de façon confidentielle à sa Centrale de l’information criminelle.