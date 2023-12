La peine de Samuel Ducharme suspendue

Le policier Samuel Ducharme peut reprendre sa liberté en attendant que l'appel sur sa cause soit entendu. (Tommy Brochu/Archives La Tribune)

Samuel Ducharme avait été reconnu coupable d’une agression sexuelle par le juge Serge Champoux de la Cour du Québec. Son avocate Me Arianne Bergeron St-Onge et lui avaient porté la cause en appel devant la Cour supérieure.

La requête, qui est «standard» pour le juge de la Cour supérieure Gaétan Dumas, a été rapidement entérinée lundi matin.

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Marc-André Roy ne s’est pas opposé à cette suspension de peine. «À moins que la personne ait plusieurs antécédents judiciaires ou si elle a connu beaucoup de bris de conditions alors qu’elle était en liberté en première instance, c’est assez fréquent qu’elle soit remise en liberté. Si l’appel devait être accueilli, si la personne a purgé la totalité de sa peine, ce serait un appel illusoire», explique-t-il en entrevue téléphonique avec La Tribune.

Cette suspension durera au moins jusqu’au 26 février prochain, date où un juge de la Cour supérieure entendra l’appel. «Si l’appel devait être rejeté, à ce moment, il n’y aura plus de suspension de peine et celle-ci devra être purgée», explique Me Roy, ajoutant que Ducharme a également 30 jours pour porter la sentence en appel.

En attendant que l’appel sur le fond soit entendu, la peine de Ducharme devra suivre les mêmes conditions que lors des procédures judiciaires du procès devant la Cour du Québec.