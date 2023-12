Danielle Côté «privilégiée» durant ses 29 ans de carrière comme juge

Danielle Côté a bien failli abandonner ses cours de droit après sa première journée d’études. Arrivée à Sherbrooke à la veille du début de son baccalauréat en droit en tenant pour acquis qu’elle avait une place aux résidences de l’Université de Sherbrooke, celle qui allait devenir juge 20 ans plus tard a vite déchanté en réalisant que ce n’était pas le cas.

«La sortie de la Côte-Nord a été assez particulière! se rappelle celle qui aura présidé des audiences durant 29 ans. J’étais avec ma sœur la plus vieille. Nous avons acheté La Tribune et on a visité des logements», dit celle qui s’est finalement trouvé un appartement.

Le lendemain, en arrivant à son cours de droit avec un seul crayon en poche, la jeune étudiante s’est remise en question. «Je voyais tout le monde en habit avec leur Code civil et leur Code de procédure civile. Je me demandais si j’avais fait le bon choix de carrière. Je n’étais tellement pas comme tout le monde qui était prêt! J’ai quitté à la moitié du cours et je suis revenue le lendemain. J’ai finalement rencontré quelqu’un de Sherbrooke qui était aussi à la Faculté de droit et j’ai décidé de rester», raconte la nouvelle retraitée qui a été inspirée par le personnage de Perry Mason, un avocat en fauteuil roulant au cœur d’une série de fiction diffusée dans les années 1960.

Force est de constater qu’elle aura eu raison de persévérer. Après un passage à l’Aide juridique et un séjour en cabinet privé en matière civile, Danielle Côté a été engagée par la Couronne provinciale au début des années 1980. Elle a ensuite rejoint les rangs de la Couronne fédérale à Montréal en 1989 où elle est restée jusqu’en 1994, année où elle s’est fait nommer juge à la Cour du Québec.

Danielle Côté a été nommée juge en 1994. (Cour du Québec)

«Le droit a été une passion toute ma vie.» — Danielle Côté

Accès à la magistrature

Danielle Côté a été la première juge nommée dans les Chambres civiles et criminelles dans le district de Saint-François. «Ce qui m’intéressait, c’est de faire les deux, indique-t-elle. J’étais contente. C’est plus de travail, car il faut se mettre à date dans les deux matières. Mais les clientèles sont différentes, les avocats aussi.»

Mme Côté décrit que devenir juge «n’avait jamais été une fin en soi» pour elle. Cependant, elle a été nommée à sa première postulation. Un «méchant feeling», assure-t-elle lors d’une entrevue accordée à La Tribune en marge de sa retraite.

Cependant, cet important rôle a des côtés plus difficiles, surtout en ce qui a trait aux relations interpersonnelles. «L’obligation de réserve est toujours là et elle est importante. Ici, à Sherbrooke, un seul avocat ne plaidait pas devant moi [NDLR, car il s’agissait de son ami]. Mais tous les autres que j’aimais bien, avec qui j’allais manger, je ne pouvais pas garder de contacts: j’aurais été obligée de me récuser dans les dossiers. Le système ne peut pas bien fonctionner si les juges gardent les contacts avec tout le monde et sont obligés de se récuser. Maintenant, je les regarde du haut des trois petites marches, je les vois aller manger ensemble et bien, je ne peux pas!» raconte-t-elle.

Et ces contacts, elle pourra les renouer maintenant qu’elle est à la retraite. «C’est déjà commencé»! assure la juge, tout sourire, souhaitant aller souper avec des amis qu’elle n’a pas pu fréquenter durant presque trois décennies.

Selon la juge à la retraite «dans la balance des inconvénients, pour les plaisirs et les privilèges d’être juge, on peut bien laisser aller certaines parties de notre vie personnelle», assume-t-elle candidement.

«C’est la plus belle fonction. Enfin, c’est toi qui décides. Lorsque tu plaides, ce n’est pas le cas. Quand tu es juge, particulièrement au criminel, je pense qu’on peut faire une différence. Je pense que je l’ai fait à quelques reprises dans ma carrière. D’être nommée juge est un pur privilège», renchérit celle qui a pris sa retraite le 1er décembre.

Cause marquante

Danielle Côté confirme que certains dossiers ont une grande charge émotive, au-delà de la fonction de juge. Mais au fil des causes, les membres de la magistrature se développent une carapace.

«Il faut prendre le recul, juge-t-elle. Je me rappelle d’un dossier où il y avait eu assistance au suicide par le mari. La famille avait témoigné pour lui. Il avait été exceptionnel tout le temps qu’il avait accompagné son épouse. Évidemment, l’aide médicale à mourir n’existait pas à l’époque. Quand je suis revenue pour la peine, la Couronne avait laissé [la sentence] à ma discrétion. La défense me suggérait une sentence suspendue ou une absolution. Je me rappelle lorsque j’ai pris le banc, la salle était pleine et tout le monde, dont les avocats, pleurait. Moi, en haut, je savais que j’étais rouge et émotive. Mais je devais me contrôler. Celui-là avait été assez difficile.»

Dans sa carrière dans le monde judiciaire, seulement une chose manque au curriculum vitae de Danielle Côté : «J’ai été nommée juge avant d’avoir la chance de plaider devant la Cour suprême du Canada. C’est la seule chose qui me manque dans ma carrière d’avocate. J’aurais aimé ça! Mais je n’étais pas pour refuser le poste de juge! Ça manque. Autrement, j’ai été juge en chef adjointe, j’ai été présidente de la section canadienne de l’Association internationale des femmes juges, j’ai fait de la formation au Canada, en Slovaquie, aux États-Unis... J’ai été privilégiée à tous égards. On dirait que j’arrivais toujours au bon moment. Franchement, j’ai été chanceuse. J’ai eu une belle carrière.»

«Il n’y a pas une fois en 29 ans, en enfilant ma toge pour aller en salle de cour, où je ne me suis pas dit : tu es privilégiée, ne l’oublies pas.» — Danielle Côté

En 2011, la juge Côté a posé sa candidature pour devenir juge en chef adjointe pour la Chambre criminelle, poste qu’elle a finalement occupé durant sept ans. «J’ai travaillé pas mal fort. On a entre autres eu l’arrêt Jordan pendant que j’étais à ce poste. Mais ce sont sept ans de bonheur: je me suis promenée en province et j’ai appris à connaître mes collègues. Ç'a été lourd comme travail, mais j’avais une équipe de direction plaisante. J’aurais pu prendre ma retraite en 2018, mais la Cour me manquait», dit celle qui conseillait le juge en chef sur la matière, pour travailler les règles de pratiques de la cour, et qui collaborait avec l’Institut national de la magistrature et avec le fédéral sur l’amélioration du système judiciaire. Elle a également présidé de nombreux comités de sélection de différents juges lorsqu’elle occupait cette fonction.

Alors juge en chef adjointe, Danielle Côté (troisième sur la photo) coprésidait une cérémonie d'ouverture des tribunaux avec sa collègue de la Cour supérieure Eva Petras et avec les juges coordonnateurs de l'époque, Charles Ouellet et Conrad Chapdelaine. (Spectre Média, René Marquis/Spectre Média, René Marquis)

À sa dernière journée de banc, Mme Côté a reçu plusieurs mots d’avocats. «Je réalise que les gens étaient bien dans ma salle de cour. On n’a pas de rétroaction des avocats lorsqu’on est juge. Des avocats m’ont dit que j’étais humaine. Je ne pense pas pouvoir recevoir un plus beau compliment. Si les deux côtés trouvent que je suis humaine, j’ai fait mon travail».

C’est la fatigue qui a poussé la passionnée du droit à se retirer. «Je ne voulais surtout pas partir tannée. J’étais bien. Je suis éligible à la retraite depuis un bon bout. Je me suis dit que c’était le temps de passer à autre chose. J’ai donné et j’ai beaucoup reçu. C’est le temps de laisser la place aux jeunes!»

En bref

Quel héritage laisse-t-elle aux futurs avocates et avocats qui veulent devenir juge? «J’ai fait la preuve que ça se fait en partant de rien. [...] Quand je leur raconte que je suis arrivée le dimanche en pensant que la chambre venait avec [l’inscription à l’université], elles réalisent que je suis devenue juge. Je vois dans leurs yeux qu’elles se disent que c’est possible.»

Ce qui va lui manquer? «Le monde. Ce n’est pas de rédiger des jugements ou de lire la jurisprudence. C’est la personne qui part qui doit garder le contact.»

Un conseil pour les étudiants et les jeunes professionnels? «Équilibrez votre vie! Quand j’engageais des stagiaires à la Couronne fédérale, ils avaient beau avoir 3,8/4, si tout ce qu’ils faisaient dans la vie c’est de passer leurs soirées à la Faculté de droit, ils ne m’intéressaient pas. Je veux quelqu’un d’équilibré. Si tu es à la bibliothèque durant 8h, ton cerveau ne suit pas. Tu es mieux d’être 5h à la bibliothèque et passer trois heures avec tes amis. Tu seras plus efficace lors de ta prochaine séance d’étude. Il faut rechercher l’équilibre.»

Sur son entourage : «Je m’impliquais pas mal [au travail]. J’ai une conjointe qui a toujours compris. Si ça avait été compliqué à la maison, ça aurait été plus difficile. Je n’ai jamais eu un commentaire sur le fait que je travaillais fort. Et elle est à la retraite depuis 2000! Mais non, je lui dois des remerciements.»