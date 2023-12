Vol d’un camion et sa remorque de Ski-Doo: un suspect arrêté pour recel

La Sûreté du Québec confirme avoir arrêté un suspect pour recel dans le dossier du vol d'un camion et son chargement de motoneiges Ski-Doo la fin de semaine dernière. (Archives Le Soleil)

La Sûreté du Québec (SQ) confirme à La Tribune qu’un homme de 36 ans devra répondre d’une accusation de recel.

«Il a été libéré par promesse de comparaître avec des conditions à respecter», ajoute la sergente Valérie Beauchamp, porte-parole de la SQ.

La direction de la compagnie Couture Expressway a partagé la nouvelle sur sa page Facebook. (Tirée de Facebook)

On en sait donc un peu plus sur ce vol survenu la fin de semaine dernière sur le territoire de la municipalité de Sorel-Tracy, où un camion de la compagnie Couture Expressway et son chargement de 33 véhicules récréatifs étaient stationnés.

Les développements se sont succédé au cours des derniers jours depuis le vol.

«Le 3 décembre dernier, les policiers de la MRC de Pierre-De Saurel ont été appelés pour un vol de camion et remorque survenu durant la nuit sur la rue Plante à Sorel-Tracy», raconte-t-elle.

«Le camion a été retrouvé dans la région de Montréal et la remorque chargée de motoneiges et de VTT a été retrouvée dans le secteur de Lacolle. La remorque contenait 27 motoneiges et 4 VTT. Deux sont toujours manquants. Tout ce qui a été retrouvé a été remis à leurs propriétaires.»

L’enquête a été confiée à la Division des enquêtes sur les crimes majeurs du poste de Vaudreuil-Dorion de la SQ.

Des questions en suspens

Certaines questions restent toutefois en suspens. Est-il permis de croire que le butin devait prendre la direction des États-Unis, car la remorque a été retrouvée dans la région frontalière de Lacolle? Est-ce que d’autres suspects en lien avec cette affaire courent toujours? Pourquoi cette cargaison se trouvait à Sorel-Tracy samedi soir dernier?

La SQ demeure avare de détails pour ne pas nuire à l’enquête qui est toujours en cours, affirme Mme Beauchamp.

L’affaire a fait réagir sur les médias sociaux, notamment chez les camionneurs. La direction de l’entreprise beauceronne Couture Expressway a remercié les quelque 10 000 personnes qui avaient partagé les informations entourant ce vol.

Rappelons qu’une récompense de 10 000 $ avait été promise pour des renseignements pouvant permettre de retrouver le camion Peterbilt, la remorque et son chargement de caissons jaunes et noirs.