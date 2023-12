Samuel Ducharme condamné à six mois d’emprisonnement à la maison

Le juge Champoux a indiqué avoir tenu compte de différents facteurs aggravants, notamment les importantes conséquences sur la vie de la victime, qui a livré un témoignage « poignant », selon lui. Le fait que les attouchements remontant au moins d’août 2021 aient été commis alors que l’ex-policier était en devoir a également pesé dans la balance.

En termes de facteurs atténuants, le juge a souligné que Samuel Ducharme lui apparait comme un père aimant et impliqué dans la vie de ses enfants, un citoyen impliqué sincèrement, et un être qui semble posséder la valeur du travail. Celui-ci ne possédait pas non plus d’antécédents judiciaires au moment de la dénonciation.

Toutefois, à la lumière des remords exprimés, il aurait « démontré davantage d’intérêt pour les conséquences qu’il a fait subir à sa famille que pour les conséquences que la victime a vécues », indique la décision.

Ducharme a reçu calmement le verdict du juge Champoux lors de cette audience, à laquelle la victime était présente par visioconférence.

L’ex-policier a officiellement été reconnu coupable d’agression sexuelle en juillet dernier. Notons qu’un avis d’appel a été déposé de la part de la défense dans cette affaire.

L’identité de la plaignante est protégée par une ordonnance de non-publication.

Débats sur la peine

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Marc-André Roy, demandait six mois de détention ainsi qu’une probation de deux ans. L’avocate de la défense, Me Ariane Bergeron St-Onge, avait de son côté demandé au juge Champoux l’absolution conditionnelle assortie d’une probation d’un an, d’heures de travaux communautaires laissées à la discrétion du juge et d’un don de 500$.

En octobre dernier, lors des représentations sur la sentence, l’accusé avait demandé au juge de lui permettre «d’espérer une meilleure vie à moyen terme», déplorant les conséquences de la grande couverture médiatique de son dossier sur sa vie personnelle, sa réputation et ses options de réorientation professionnelle.

Il avait cependant tenu à exprimer «toute sa sympathie» à la victime, réitérant qu’il ne lui a «jamais souhaité de mal».

Il s’agit selon le juge « d’une affaire d’une infinie tristesse tant pour la victime que pour la famille de l’accusé, que ni une ni l’autre ne méritait ».

Il y aura débat sur l’exclusion d’inscription de Ducharme au registre des délinquants sexuels le 12 février prochain.

Plus de détails à venir...