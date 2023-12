40 mois de prison pour le narcotrafiquant sherbrookois Philippe Bélanger

L’homme qui était accusé de possession et de trafic de stupéfiants a plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation au palais de justice de Sherbrooke. En comptant la détention préventive, il reste donc deux ans moins un jour de prison à purger à l’homme qui a marchandé sa drogue du mois d’avril 2020 au mois de mars 2023.

Les policiers ont reçu des informations indiquant que Bélanger «serait responsable de trafiquer des quantités assez importantes de cocaïne et de méthamphétamine dans la région de Sherbrooke», a expliqué au tribunal la procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Émilie Baril-Côté, dans le cadre d’une suggestion commune soumise par sa consœur Me Marie-Hélène Giroux et elle.

«Il y a des surveillances qui vont en découler, poursuit Me Baril-Côté. Tout ça va ultimement finir par l’arrestation, après que les policiers eurent constaté un échange impliquant M. Bélanger. Il était à bord de son véhicule. Des quantités importantes ont été saisies, soit un kilo de cocaïne emballée sous vide, d’autres biens comme de la cocaïne sous forme de roche et une somme de 300$ qui était dans ses poches au moment de l’arrestation.»

Les policiers ont ensuite obtenu un mandat de perquisition pour fouiller le domicile de Bélanger. Ils y ont trouvé 43 grammes de cocaïne, 20 400 capelets de méthamphétamine, 400 pilules de Cialis en plus d’ecstasy, entre autres. C’est d’ailleurs en analysant le téléphone du Sherbrookois que les autorités ont pu établir que les transactions avaient débuté en avril 2020.

Souffrances

Le juge Paul Dunnigan s’est adressé directement à l’accusé qui assistait à l’audience par visioconférence. «Toutes les fois que je vois de telles quantités de méthamphétamines, je ne peux pas m’empêcher de faire ce commentaire: 20 000 comprimés, c’est la source de souffrance de beaucoup de monde. Sans le trafic de cette substance, on pourrait probablement se passer d’une salle de cour au palais de justice, et peut-être même d’un juge. [...] Des gens profitent de ça. Je les ai déjà qualifiés d’empoisonneurs de collectivité. Je n’ai pas changé d’idée», a-t-il commenté, ajoutant que cette sentence de 40 mois «donne une bonne indication de la dénonciation de ce trafic».

Bélanger devra respecter une probation d’un an où il devra garder une bonne conduite et devra s’abstenir de communiquer avec des gens qui possèdent ou qui marchandent de la drogue et ne devra pas se tenir dans des endroits où se déroule ce genre de transaction.