Le père de la fillette de Granby obtient une semi-liberté

Le décès de la fillette de Granby a ému tout le Québec en 2019. (Archives La Voix de l'Est)

L’homme de 34 ans pourra séjourner en maison de transition jusqu’à sa libération complète en avril 2024, a annoncé mercredi la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Il devra signaler toute nouvelle amitié ou relation amoureuse avec des femmes et il lui sera interdit d’entrer en contact avec des personnes âgées de moins de 16 ans ainsi qu’avec certains proches de la jeune victime.

Dans sa décision datée du 30 novembre, l’organisme souligne que le détenu «ne présente pas un risque inacceptable pour la société» s’il obtient une semi-liberté et que celle-ci «contribuera à la protection de la société en favorisant [sa] réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois».

Il pourra bénéficier de privilèges de sortie, mais devra éviter certaines régions du Québec à la demande de proches de la victime, qui ont dit craindre de le croiser.

«Votre implication dans le programme carcéral semble vous avoir permis de vous engager sérieusement dans un réel processus de réflexion, de remise en question et d’introspection afin de comprendre les éléments et le contexte qui prévalaient au moment du drame», dit la Commission.

Responsabilité

Depuis son incarcération, l’homme assumerait «une plus grande part de responsabilité dans les circonstances qui ont mené à cet événement tragique».

Il affiche aussi «une évolution favorable sur les plans émotifs et relationnels» et a appris à apprivoiser ses «perturbations internes».

Son risque de récidive est qualifié de faible à modéré, un risque «assumable dans le cadre d’une semi-liberté». Il n’a pas posé problème en détention.

«Vous dites bien mesurer votre culpabilité dans le décès de votre fille, que vous aurez sur la conscience le restant de votre vie. (...) Vous êtes aujourd’hui en mesure de verbaliser vos problèmes et d’y faire face adéquatement, notamment en vous tournant vers les intervenants susceptibles de vous apporter du soutien.»

La Commission rappelle toutefois que le père n’avait «pas exprimé le moindre regret devant le tribunal ou la moindre excuse à l’égard de la famille de la victime», sauf pour son plaidoyer de culpabilité.

À la dernière audience, sa mère, aussi grand-mère de la victime, avait à nouveau exprimé sa désapprobation de voir son fils être remis en liberté.

Une histoire bouleversante

La victime dans cette histoire, une fillette de sept ans, était morte asphyxiée après avoir été enveloppée dans du ruban adhésif.

Le père de l’enfant avait été condamné à quatre ans de pénitencier en janvier 2022 après avoir plaidé coupable, le mois précédent, à une accusation réduite de séquestration. Sa conjointe, elle, a été reconnue coupable du meurtre non prémédité de l’enfant et de séquestration et condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans.

Il s’agissait de la troisième tentative de l’homme en vue d’obtenir une semi−liberté. Une première tentative en avril dernier avait échoué et il était revenu à la charge en portant cette décision en appel, appel qui avait été rejeté à son tour en septembre dernier.

Le décès de l’enfant avait bouleversé tout le Québec et mené à la création d’une Commission d’enquête sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse présidée par Régine Laurent, dont le rapport tarde à être mis en œuvre.

