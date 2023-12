Près d’un millier d’accidents en 10 ans sur le tronçon routier «le plus dangereux de l’Estrie»

Ce serait un moyen efficace de prévenir les automobilistes du danger de se retrouver sur une chaussée glacée dans ce secteur, soutient le directeur du Service des incendies d’Eastman, Daniel Lefebvre.

«Il faudrait que le ministère des Transports du Québec (MTQ) nous installe quelques panneaux lumineux dans le secteur, et qu’on puisse l’allumer dès que les conditions sont propices, dit-il. Ça nous aiderait beaucoup!»

C’est à cet endroit qu’une ambulance a fait une violente sortie de route, le 19 novembre dernier. L’ambulance transportait d’urgence une femme enceinte de 29 semaines en travail, de l’hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu vers l’Hôpital Fleurimont du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). La patiente était accompagnés d’une infirmière clinicienne spécialisée en néonatalogie.

Près de deux semaines après l’accident, l’infirmière «se trouve encore dans un état critique», indique le porte-parole de la Sûreté du Québec, Louis-Philippe Ruel.

Au cours des dix dernières années, pas moins de 958 accidents ont eu lieu entre les kilomètres 90 et 120. La majorité d’entre eux sont survenus en période hivernale, ou encore lors de pluies ou de vents forts, explique Daniel Lefebvre.

Les histoires d’horreur ne manquent pas dans ce secteur de l’autoroute. Par exemple, une infirmière est décédée en 2015 à peu près au même endroit, après s’être arrêtée sur le bord de l’autoroute pour porter secours à un automobiliste qui venait d’avoir un accident. En retournant à sa voiture, elle a été happée par un autre automobiliste qui avait à son tour perdu le contrôle. Carole Rhéaume a été décorée à titre posthume de la médaille du civisme.

«Ça continuait de rouler vraiment vite»

L’expert en reconstitution d’accidents de la Sûreté du Québec n’a toujours pas dévoilé ses conclusions à la suite de la sortie de route de l’ambulance, le mois dernier, mais l’hypothèse d’une perte de contrôle sur la chaussée glacée demeure toujours la plus vraisemblable.

Le véhicule de la compagnie Ambulance Demers était chaussée de pneus d’hiver adéquats, indique un porte-parole de la Sûreté du Québec. Rien dans la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence n’oblige les compagnies ambulancières à installer les pneus avant le 1er décembre.

L’accident est survenu alors que la température avoisinait le point de congélation. Au total, 7,5 cm de neige sont tombés durant la soirée et la nuit.

L’accident est survenu au kilomètre 104,5 alors que la température avoisinait les 0 degré Celsius et qu’il neigeait. L'ambulance s'est renversée et s'est écrasée contre la paroi rocheuse. (Jean Roy/La Tribune)

La neige avait débuté à 15 h 30. Au moment de l’accident, les véhicules de déneigement étaient passés à trois reprises, indique la porte-parole du MTQ pour la région de l’Estrie, Isabelle Dorais.

Mais la route était glacée au moment où les pompiers d’Eastman sont intervenus, soutient Daniel Lefebvre, qui était sur a scène de l’accident. Sur place, il y a eu rapidement un important déploiement d’intervenants: policiers, pompiers, ambulanciers…

«Malgré tout ça, les gens ne ralentissaient pas, ça continuait de rouler vraiment vite sur la route juste à côté de nous.» — Daniel Lefebvre, directeur du Service des incendies d’Eastman

«D’ailleurs, on le sait depuis longtemps: on doit être vraiment prudents quand on intervient sur l’autoroute!»

Des panneaux à affichage variable

Pour le MTQ, «ce tronçon de la 10 est un axe prioritaire. La géologie et la topologie du secteur rendent les conditions difficiles entre Bromont et Magog», explique la porte-parole du MTQ pour la région de l’Estrie, Isabelle Dorais.

Le directeur du Service d’incendie d’Eastman souhaite que des panneaux lumineux à affichage variable soient installés, afin de prévenir les automobilistes plus clairement du danger de se retrouver sur une chaussée glacée dans ce secteur.

Un tel panneau a été installé en novembre 2022 au kilomètre 105, en direction est, de Montréal vers Sherbrooke.

«Je passe souvent par là, et je peux dire qu’il n’est pas allumé souvent! D’ailleurs, je ne sais même pas qui en a le contrôle. Je présume que c’est un patrouilleur du MTQ», explique Daniel Lefebvre.

Le panneau est situé au cœur de la zone problématique en direction de Sherbrooke, vers le kilomètre 100. Les Coops de l’information ont pu constater qu’il est placé dans un fossé, plus bas que la hauteur de la route, dans la bretelle de la sortie 106, ce qui le rend très peu visible.

Le panneau à affichage variable est situé dans un fossé, plus bas que la hauteur de la route, dans la bretelle de la sortie 106. (Jean Roy/La Tribune)

Un panneau a aussi été installé en sens inverse, au kilomètre 110 ouest, de Sherbrooke vers Montréal, au cœur de la zone problématique, «mais il n’est pas non plus souvent allumé», insiste le directeur du Service des incendies d’Eastman.

Un panneau lumineux a été installé au kilomètre 110 ouest, de Sherbrooke vers Montréal, au cœur de la zone problématique. (Jean Roy/La Tribune)

Ces panneaux sont contrôlés par le MTQ, qui a des patrouilleurs sur les routes tout l’hiver. Le ministère assure «collaborer avec ses partenaires pour répondre à leurs besoins selon les situations».

«Nous sommes toujours à l’écoute de nos partenaires. Si un partenaire nous fait une requête, il y aura une évaluation. Le directeur du Service des incendies d’Eastman pourrait demander une rencontre et nous serions à l’écoute», affirme Mme Dorais.

+++

«LE MICRO-CLIMAT D’EASTMAN»

Un «micro-climat» est présent dans la zone de l’autoroute 10 en raison de plusieurs facteurs de géologie et de topologie.

D’abord, l’autoroute est située entre les monts Orford et Chagnon, ce qui cause des courants d’air changeants.

Le mont Orford (à gauche) et le mont Chagnon (à droite) créent des vents changeants sur une partie de l'autoroute 10. (Jean Roy/La Tribune)

La présence de plusieurs lacs à proximité crée aussi des conditions propices à la condensation sur la route, qui peut devenir glacée lorsque la température est proche du point de congélation.

Finalement, la hauteur et la proximité de la paroi rocheuse qui longe l’autoroute empêchent les rayons du soleil d’atteindre chaussée sur quelques kilomètres, ce qui la prive du réchauffement naturel dont bénéficient normalement les routes.