Mort de Daniel Langlois aux Caraïbes: la Dominique demande l’aide du Canada

Les corps de Daniel Langlois et de sa conjointe, Dominique Marchand, ont été retrouvés dans un véhicule incendié sur l’île de la Dominique. (PHOTO TIRÉE DU SITE DE DOMINICA NEWS ONLINE)

Les corps de M. Langlois et de Dominique Marchand, portés disparus depuis quelques jours, ont été retrouvés calcinés vendredi dans une voiture à proximité de Gallion, dans le sud de la petite île des Caraïbes.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’hypothèse de l’accident, évoquée au départ, est écartée et celle de l’homicide privilégiée, a indiqué la police locale à l’AFP.

«Pour l’instant, nous avons placé en garde à vue quatre personnes, trois ressortissants étrangers et un Dominiquais», a déclaré Rayburn Blackmoore, le ministre dominiquais de la Sécurité nationale.

«Nous ne pouvons pas ignorer ce type de crime terrifiant (...) et nous ne pouvons pas permettre que les responsables restent impunis», a-t-il poursuivi.

«Une demande de soutien à l’enquête a été faite auprès des autorités canadiennes», a-t-il ajouté.

Le couple québécois avait fondé un hôtel de luxe à la Dominique, où le gouvernement lui a récemment décerné un prix pour sa contribution au développement de l’île.

La Fondation Daniel Langlois, une organisation philanthropique créée par l’entrepreneur en 1997, a annoncé dans un communiqué lundi que le couple était «décédé dans des circonstances tragiques».

«Dans les semaines et les mois à venir, les détails des circonstances exactes de leur décès seront révélés au fur et à mesure que les autorités policières et le système judiciaire dominiquais procéderont à l’enquête», précise la fondation.

Les hommages du monde du cinéma ont également afflué depuis le Québec et le Canada, où Daniel Langlois était un mécène reconnu.

L’Office national du film du Canada a ainsi fait part sur X (anciennement Twitter) de sa «grande tristesse», saluant les contributions «inestimables» de M. Langlois au cinéma.

Pour le réalisateur canadien François Girard, «c’était un visionnaire artistique, un créateur qui a changé le cours du cinéma».

«L’héritage qu’il nous laisse reflète son esprit novateur», a déclaré la ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge sur X, le qualifiant de «visionnaire des technologies numériques et du cinéma».

Fondateur de l’entreprise Softimage dans les années 1980, Daniel Langlois avait fait fortune en développant des logiciels d’animation 3D d’avant-garde utilisés dans de nombreux succès hollywoodiens tels que Jurassic Park, Harry Potter ou encore Star Wars et Matrix.

En 1994, il avait vendu son entreprise à Microsoft et trois ans plus tard, s’était vu décerner un Oscar scientifique et technique, selon le site web de sa fondation.