Meurtre de Serge Boutin : les procès de Lana Dubois et de Charles Lassonde seront séparés

De nouvelles informations reçues par la Couronne quelques jours avant la sélection du jury ont incité les procureurs du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) à présenter une requête en procès séparés au juge Villeneuve, qui l’a accordée lundi matin. «Ce sont deux personnes qui avaient été accusées à la base de façon séparée. Au cours de l’enquête préliminaire, le ministère public a déposé un acte d’accusation direct visant à joindre les deux [accusés] dans le même dossier et déposant un chef d’accusation de meurtre au premier degré, ce qui n’avait pas été fait auparavant», a rappelé la procureure aux poursuites criminelles et pénales au dossier, Me Stéphanie Landry, qui pilote ce dossier avec son collègue Me Jean-Guillaume Blanchette.

Une requête en procès séparés présentée par la défense avait été rejetée par le même juge plus tôt dans les procédures judiciaires. «Si la poursuite a changé sa position, c’est que des événements imprévisibles et hors de notre contrôle ont fait en sorte que nous avons dû juridiquement parlant présenter cette requête», a relaté Me Landry en mêlée de presse, ajoutant que les motifs de cette décision ne peuvent pas être divulgués.

Serge Boutin aurait été enlevé et tué en juillet 2021. (Sureté du Québec)

L’avocat de Charles Lassonde, Me Guy Boisvert, ne souhaitait pas commenter la décision du Tribunal, lui qui n’était pas au courant des motifs du juge pour prendre sa décision. C’est que l’audition de lundi s’est faite sous ex parte, ce qui veut dire que les représentations de la Couronne ont été faites sans la présence de la défense.

«C’est la première fois en 32 ans que ça m’arrive. C’est une procédure inusitée», a simplement dit l’avocat de la défense en entretien téléphonique avec La Tribune. De son côté l’avocate de Lana Dubois, Me Véronique Robert, a préféré s’abstenir de commentaires.

De son côté, Me Landry a indiqué qu’un ex parte peut être demandé autant par la Couronne que par la défense. «C’est une audition en présence d’une seule partie. Dans ce type d’audition, le public est exclu, comme c’est à huis clos. Ce n’est pas la procédure usuelle. Toutes les procédures doivent être publiques selon le Code criminel, mais il y a des exceptions», a-t-elle expliqué, ajoutant «qu’on est loin d’un procès secret» et que la défense était au courant de cette audition en tête à tête entre la Couronne et le tribunal.

Durant l’ex parte, la greffière se trouve dans la salle et la procédure est enregistrée. «L’enregistrement n’est pas disponible au moment où l’audition est tenue, mais peut être rendue publique éventuellement», a ajouté Me Landry.

L’ex parte peut être demandée pour discuter de techniques d’enquête, d’un informateur, d’enquêtes en cours ou pour protéger des tiers innocents, à titre d’exemples.

Pourquoi des procès séparés?

Sans parler précisément de cette cause et sans vouloir dévoiler la stratégie de la Couronne, «l’avantage de coaccuser deux personnes, c’est d’économiser du temps et des ressources», selon Me Landry.

«S’il y a la tenue d’un seul procès, tous les témoins viennent témoigner qu’une seule fois, précise-t-elle. On évite aussi des verdicts qui pourraient être contradictoires. Par contre, de façon générale, [les procès séparés] font en sorte que les personnes qui n’ont plus le statut de coaccusées peuvent être contraintes de devenir des témoins dans chacun des procès.»

Rappelons que Serge Boutin a été vu pour la dernière fois le 7 juillet 2021, alors qu’il se trouvait sur la rue Fréchette dans le secteur de Val-des-Sources, en Estrie. Son corps n’a jamais été retrouvé.

Le procès de Charles Lassonde devrait commencer le 3 janvier et devrait durer cinq semaines. Lana Dubois, elle, reviendra devant le juge le 8 janvier pour fixer une date de procès.