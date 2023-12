Décès de Daniel Langlois : «C’était un entrepreneur dans l’âme»

Même si cela faisait plus de 30 ans que Richard Mercille ne l’avait pas revu, il suivait de loin les réalisations de son ancien collègue. «Il a fait de belles choses, c’était un entrepreneur dans l’âme», admet-il, en faisant notamment référence au complexe cinématographique Excentris, à Montréal, à la Fondation Daniel Langlois ou encore à son complexe hôtelier écoresponsable, le Coulibri Ridge Resort, situé sur une petite île des Caraïbes.

L’entrepreneur originaire de Jonquière a été retrouvé mort, vendredi, en Dominique, en compagnie de sa conjointe dans leur véhicule, incendié. D’après les informations recueillies par La Presse auprès du média local, une enquête pour homicide a été ouverte, et trois personnes auraient été appréhendées et interrogées en lien avec cette affaire.

Les corps de Daniel Langlois et de sa conjointe, Dominique Marchand, ont été retrouvés dans un véhicule incendié sur l’île de la Dominique. (PHOTO TIRÉE DU SITE DE DOMINICA NEWS ONLINE)

«Ça ressemble à un assassinat plus qu’autre chose… On sait que c’est une région où il y a beaucoup de corruption. C’est toujours pareil dans un pays où il y a une pauvreté assez importante, les choses qui brillent, ça attire, croit Richard Mercille. Mais je spécule, je n’ai vraiment aucune idée de ce qui a pu se passer.»

«On a toujours des ennemis quand on fait de belles choses, les gens sont jaloux.» — Richard Mercille

Une vision claire et précise

Richard Mercille a connu Daniel Langlois alors qu’il était à l’université à l’époque. Il travaillait à l’époque avec trois autres personnes, Pierre Lachapelle, Philippe Bergeron et Pierre Robidoux, sur le projet de Tony de Peltrie, un film d’animation créé au Centre de calcul de l’Université de Montréal et sorti en 1985.

J’étais juste à côté des locaux où ils travaillaient tous et quand j’ai fini l’université, j’ai commencé à travailler avec eux. Quand Daniel a voulu quitter le groupe pour fonder Softimage, je suis parti avec lui. J’étais le premier employé, on a voyagé en Californie, on a été chez Pixar pour chercher les premiers équipements, on a fait les premiers software», raconte celui qui gère maintenant des équipes chez PayPal en Californie.

Et déjà il voyait en lui quelqu’un qui irait loin. «C’était quelqu’un qui avait une vision extrêmement claire, il n’y avait pas de doute dans son esprit sur absolument rien, et il avait une finesse artistique très poussée. Les détails, la façon dont il designait, dont il fabriquait les choses, ça montrait qu’il avait une vision très nette d’où il voulait aller, se souvient Richard Mercille. Tout ce qui est venu après, et que j’ai suivi à distance, ne m’a pas surpris, il avait ça dans l’âme.»

«Maintenant, il était un peu comme Elon Musk ou Steeve Jobs, ce n’était pas un ange… C’était un businessman», conclut-il.