Un trafiquant de stupéfiants qui ne passe pas inaperçu

Un suspect transportant des stupéfiants s'était garé dans un stationnement pour personne handicapée et s'est fait prendre par les policiers de Sherbrooke dans la nuit de jeudi à vendredi. (Steve Deschênes/Archives Le Soleil)

Vers 1h dans la nuit de jeudi à vendredi, les patrouilleurs du Service de police de Sherbrooke (SPS) ont remarqué deux véhicules dans des stationnements réservés aux personnes à mobilité réduite au 2959, rue King Ouest.

Benoit Pellerin, porte-parole du SPS (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

«Alors qu’ils approchent des véhicules, le conducteur d’un des deux véhicules a quitté les lieux à pied en direction opposée des patrouilleurs. En vérifiant le véhicule, les policiers observent des stupéfiants laissés à la vue dans l’habitacle du véhicule en infraction», raconte Benoit Pellerin, porte-parole du SPS.

«Le duo de policiers avait eu le temps de bien observer la description physique du conducteur. Une opération de ratissage est organisée dans le secteur pour localiser l’individu suspect. L’homme est finalement localisé et arrêté dans le secteur de la rue Bocage et La Dauversière.»

Différents types d’armes

À la suite de cette arrestation, les policiers ont retrouvé dans le véhicule plusieurs sortes de drogues, soient plus de 350 comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne et du cannabis, énumère M. Pellerin.

Différents types d’armes, comme une machette, un poing américain et un bâton de baseball, en plus de plusieurs équipements servant à la distribution et la vente de stupéfiants, ont également été saisis, dit-il.

«L’homme de 18 ans, connu des milieux policiers, a été libéré en attendant la suite des procédures judiciaires», ajoute le policier relationniste.

«Des accusations pour possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic et la possession d’armes prohibées ont été portées, et d’autres accusations pourraient s’ajouter.»

Le conducteur de l’autre véhicule impliqué a reçu un constat pour s’être stationné dans un espace pour personne handicapée, ajoute Benoit Pellerin. Le constat est de 320 $.