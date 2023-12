L’auteur présumé d’une fusillade qui a fait quatre morts à Winnipeg a été arrêté

Les policiers avaient été appelés dans la nuit de dimanche dans une résidence du quartier West Broadway, où ils ont trouvé cinq personnes atteintes par balles.

Un homme et une femme ont été déclarés morts sur les lieux, et un homme et une femme sont décédés plus tard à l’hôpital. Un homme de 55 ans est toujours hospitalisé dans un état «très critique», a indiqué vendredi l’enquêtrice Jennifer McKinnon, de la Police de Winnipeg.

La police a identifié les personnes tuées comme étant: Crystal Beardy, 34 ans, sa sœur Stephanie Beardy, 33 ans, Melelek Lesikel, 29 ans, et Dylan Lavallée, 41 ans. La police n’a pas précisé si le suspect et les victimes se connaissaient.

L’agente McKinnon a déclaré que Jamie Randy Felix avait été arrêté sans encombre dans une résidence vendredi matin et qu’il n’y avait actuellement aucun autre suspect dans cette affaire.

Felix, 32 ans, originaire de Winnipeg, a été accusé de quatre chefs de meurtre au deuxième degré et d’un chef de tentative de meurtre.

Des dossiers de la Cour provinciale indiquent que Félix était en probation sous surveillance pour une période de deux ans au moment de la fusillade, à la suite d’un crime commis en août 2021. Il avait été accusé de voies de fait graves, mais il avait finalement plaidé coupable à une accusation de voies de fait ayant causé des lésions corporelles.