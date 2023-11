La poursuite tente de démontrer que Tamara Lich et Chris Barber ont «comploté»

Tamara Lich (photo) et Chris Barber sont co-accusés pour leur rôle dans la manifestation de 2022 qui a bloqué les rues autour de la colline du Parlement pendant des semaines pour protester contre les restrictions de santé publique liées à la COVID-19. (PATRICK DOYLE/La Presse Canadienne)

La poursuite allègue que ce «complot» a commencé le 29 janvier, lorsque Tamara Lich et Chris Barber ont dirigé un convoi de manifestants vers Ottawa pour une manifestation massive et perturbatrice qui aura duré finalement plus de trois semaines dans la capitale fédérale.

Les procureurs soutiennent que Mme Lich et M. Barber ont travaillé si étroitement ensemble que les preuves contre l’un des accusés devraient s’appliquer aux deux.

Le procureur Tim Radcliffe a souligné jeudi au procès plusieurs textos envoyés par M. Barber au premier jour de leur arrivée à Ottawa, où il écrivait que les manifestants perturbaient la ville.

La défense a demandé à la juge de rejeter l’allégation de complot, au motif que la manifestation à Ottawa n’était pas violente et qu’il n’est pas illégal de planifier une manifestation.

Tamara Lich et Chris Barber sont accusés de méfait, d’intimidation et d’autres chefs.