Une nouvelle guerre des motards à Québec?

Le meurtre de Michel «Doune» Guérin, 57 ans, lundi, en est la preuve. Le monde du crime organisé est secoué par un «changement de joueurs», affirme Maria Mourani, présidente de Mourani-Criminologie et spécialiste du crime organisé.

Maria Mourani, ex-députée du Bloc québécois et présidente de Mourani-Criminologie (Photothèque Le Soleil/Photothèque Le Soleil)

Même si le nombre de groupes criminels ou de membres n’est pas en augmentation, «la machine se renouvelle» à Québec. Les membres des gangs de rue se rajeunissent, alors que ceux des Hells Angels peinent à recruter, créant un débalancement dans l’échiquier du crime organisé, selon Mme Mourani.

À Québec, les marchés de la prostitution et de la drogue sont contrôlés par les Hells Angels, explique-t-elle. Les gangs de rue qui veulent vendre de la drogue doivent payer une redevance de 10 %, communément appelée cut dans le milieu.

«D’une certaine manière, on ne peut pas vendre de la drogue sur les territoires des Hells Angels sans qu’ils en bénéficient.» — Maria Mourani, criminologue et spécialiste du crime organisé

Michel «Doune» Guérin n’était pas un membre des Hells Angels, mais il travaillait avec eux en collectant ces fameuses redevances. Il était également connu dans le milieu criminel pour blanchir leur argent.

Des représailles à venir?

Le meurtre de l’ex-motard est-il le cataclysme qui déclenchera une nouvelle guerre des motards? La pendule pourrait tomber des deux côtés, selon Maria Mourani.

«En ce moment, les Hells sont un petit peu entre l’arbre et l’écorce à savoir si on réplique, est-ce qu’on risque de déclencher un conflit plus intense? Est-ce qu’on risque de se retrouver avec des représailles rapides et avec plusieurs fusillades? Les Hells ne veulent pas forcément entrer dans ça parce que ce n’est pas bon pour les affaires. La guerre, ce n’est jamais bon pour les affaires», détaille la criminologue.

Selon Mme Mourani, les groupes criminalisés ont appris de la guerre des motards et n’ont pas envie d’en vivre une autre. Cependant, les Hells Angels pourraient tout de même agir dans les prochaines semaines afin de conserver un certain respect dans le milieu.

«Si on continue à éliminer leurs hommes et qu’ils ne font rien, dans la rue, ça va circuler rapidement qu’ils ne se font pas respecter. Et dans le milieu criminel, si tu ne te fais pas respecter, tu deviens une cible facile.» — Maria Mourani, criminologue et spécialiste du crime organisé

Le meurtre de Michel Guérin est le septième à survenir depuis le début de l’année sur le territoire de la Ville de Québec. À titre comparatif, quatre homicides ont été commis chaque année en 2020, 2021 et 2022.

Le directeur du SPVQ préoccupé

«Il y a une augmentation de la violence sur le territoire que l’on dessert impliquant les groupes criminalisés», admet Denis Turcotte, directeur général du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), en réponse aux questions du Soleil. «Comme service de police, cette situation est préoccupante», poursuit-il.

M. Turcotte dit comprendre les inquiétudes des citoyens, mais tient à les rassurer. «Les policiers du SPVQ travaillent fort pour assurer un environnement sécuritaire pour tous les citoyens. Sur les sept homicides depuis le début de l’année, cinq sont maintenant résolus. Nous allons poursuivre nos efforts en la matière», assure le grand patron de la police de Québec.

Au début du mois de novembre, Denis Turcotte révélait au Soleil que des arrestations étaient à venir pour les deux meurtres irrésolus à Québec, soit celui de Daphné Jolivet, 19 ans, et celui de Keven Plante-Ménard, 25 ans. Depuis, un adolescent a été arrêté dans le premier dossier, mais les responsables du second courent toujours.

Pour faire face adéquatement à la hausse des violences liées au crime organisé, Denis Turcotte dit travailler présentement avec le ministère de la Sécurité publique «afin de trouver des solutions et de bonifier nos ressources pour un rendement plus qu’optimal».

Questionné à ce sujet mardi, le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel a fermé la porte à un soutien financier supplémentaire pour le SPVQ.

«Nous avons, comme organisation, une obligation de résultat pour maintenir le sentiment de sécurité de l’agglomération de Québec. Pour y parvenir, nous allons continuer de déployer les ressources nécessaires et de travailler conjointement avec les instances appropriées», conclut le chef de police.

Des «sujets d’intérêt» à cibler

Selon Maria Mourani, la police de Québec devrait cibler des «sujets d’intérêt» pour éviter que les violences escaladent. Un «sujet d’intérêt» est un individu déjà identifié par les autorités comme étant membre des Hells Angels ou d’une gang de rue.

«Ce sont eux qu’il faut surveiller le plus. Si on peut les arrêter, on les sort de la rue et on sort leurs armes de la rue. À court terme, c’est la solution qui fonctionne le mieux», dit-elle.

À plus long terme, il faut mettre des efforts pour sortir les jeunes de l’univers des gangs de rue, qui peut être séduisant pour les jeunes en difficulté.

«Les jeunes, quand ils sont dans les gangs, ce n’est pas forcément pour faire de l’argent rapide. Ça en fait partie, mais c’est d’abord le fait d’appartenir à une famille. C’est attrayant pour eux», souligne Maria Mourani.