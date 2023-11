CONTRÔLES D’IDENTITÉ | Le ministre Bonnardel sommé de serrer la vis aux policiers

Dans une lettre collective obtenue par les Coops de l’information, 36 organisations d’un peu partout au Québec somment le ministre Bonnardel de renforcer la «ligne directrice» sur les interpellations policières, qu’il doit dévoiler le 5 décembre prochain.

Aussi appelées «contrôles d’identité», «contrôles de routine» ou «street checks», ces interpellations surviennent lorsqu’un policier tente d’obtenir le nom, l’adresse et la date de naissance d’une personne qui n’est pas légalement obligée de s’identifier.

Ces interpellations visent de façon disproportionnée les personnes autochtones, noires et arabes, montrent des rapports récents.

La nouvelle «ligne directrice» sur les interpellations policières doit être dévoilée par le ministre François Bonnardel, la semaine prochaine. (Archives La Presse)

Les signataires de la lettre craignent que le ministre n’aille pas suffisamment loin pour enrayer le profilage racial et social. «Si le ministre adopte la ligne [directrice] telle qu’il a annoncé qu’il l’adopterait, ça ne changera absolument rien», dit Lynda Khelil, responsable de la mobilisation à la Ligue des droits et libertés, qui fait partie des auteurs de la lettre.

Même si elle n’a pas force de loi, la ligne directrice a le potentiel de changer la donne en matière d’interpellations policières au Québec, car elle oriente les pratiques des services de police dans toute la province.

Intentions dévoilées

Adoptée en octobre, la nouvelle loi sur la sécurité publique — la loi 14 — donnait deux mois à François Bonnardel pour établir une ligne directrice concernant les interpellations policières. Mais le ministre a déjà donné des indices sur ses intentions.

Dans un mémoire déposé en février au Conseil des ministres, il a annoncé que la ligne directrice «interdirait explicitement l’interpellation policière, incluant l’interception routière, pour des motifs discriminatoires».

C’est nettement insuffisant, selon les signataires de la lettre.

«Nous, ce qu’on dit, c’est que cette formulation-là, c’est de la poudre aux yeux.» — Lynda Khelil, de la Ligue des droits et libertés

La charte des droits et libertés interdit déjà la discrimination, note Mme Khelil. Les policiers n’ont pas le droit d’interpeller, d’arrêter ou de détenir une personne pour des motifs discriminatoires.

Les 36 organisations qui signent la lettre craignent que la ligne directrice reprenne le contenu d’une section du Guide des pratiques policières du ministère de la Sécurité publique qui existe déjà sur l’interpellation policière.

La «Pratique policière 2.1.7» indique présentement que l’interpellation doit être basée sur «un ensemble de faits observables ou des informations qui fournissent au policier une raison pour intervenir auprès de la personne dans le cadre de la mission policière».

«Or, il ne s’agit pas d’une norme juridique reconnue, notent les signataires. Nous considérons qu’un policier ne devrait pas tenter d’obtenir les renseignements identificatoires d’une personne en l’absence d’un motif raisonnable de soupçonner un lien clair entre la personne et une infraction criminelle récente ou en cours.»

«Motif raisonnable de soupçonner»

Les 36 organisations réclament que le ministre renforce sa ligne directrice en adoptant minimalement la norme du «motif raisonnable de soupçonner» au lieu du critère de «faits observables».

Les signataires demandent aussi que la ligne directrice comporte une obligation pour les policiers d’informer toute personne interpellée qu’elle n’est pas légalement obligée de s’identifier et qu’elle peut refuser de le faire.

La plupart des gens ignorent leurs droits lorsqu’ils sont interpellés par des policiers, note Lynda Khelil, de la Ligue des droits et libertés. «Dans ce rapport de pouvoir là, à l’heure actuelle, la personne n’a pas la possibilité de faire valoir qu’elle peut quitter», dit-elle.

Pas de consultation publique

Les 36 organisations déplorent que le ministre Bonnardel n’ait pas tenu de consultation publique pour élaborer sa ligne directrice sur les interpellations policières.

«Cela aurait été nécessaire afin d’entendre la voix des citoyen-ne-s qui subissent des violations de leurs droits et pour tenir compte de l’expertise des organisations de la société civile qui travaillent depuis des années à réduire et enrayer le profilage racial et social», écrivent les auteurs de la lettre.

Réflexions «enrichies»

Quelques heures après avoir été questionné par les Coops de l’information, le cabinet du ministre de la Sécurité publique a envoyé mardi à la Ligue des droits et libertés une réponse à la lettre des 36 organismes, qui lui avait pourtant été envoyée 20 jours plus tôt.

Dans la lettre, que nous avons obtenue, le ministre indique qu’il a déjà consulté des organisations policières et syndicales, de même que des organismes communautaires, dont certains signataires de la lettre.

«Cet exercice a grandement facilité la compréhension de différents enjeux en matière de profilage racial et social et a enrichi nos réflexions au regard des travaux qui ont cours visant à l’élaboration de la ligne directrice», écrit François Bonnardel, promettant que les préoccupations de la Ligue en matière de profilage racial et social «sont entendues et prises en considération».

De son côté, la Ligue des droits et libertés déplore l’absence de consultations publiques autour de la ligne directrice concernant les interpellations policières. Elle note aussi que le ministre Bonnardel «ne confirme pas qu’il va adopter une ligne directrice à la hauteur du problème des interpellations policières et du profilage racial et social».

Dans une déclaration envoyée hier soir, le cabinet du ministre de la Sécurité publique indique que la ligne directrice sur les interpellations sera présentée comme prévu au début décembre.

«Il est important de se rappeler que son élaboration fut possible grâce à un travail collaboratif avec différents groupes rencontrés en janvier 2023 par les ministres Bonnardel et [Christopher] Skeete, a indiqué le cabinet. Les équipes du ministère travaillent à finaliser la ligne directrice qui permettra de mieux orienter le travail des policiers à travers le Québec.»

Et les interceptions routières?

Dans leur lettre au ministre, les 36 organisations réitèrent que le Québec doit mettre fin aux interceptions routières pour enrayer le profilage racial des automobilistes. Mais elles ne s’avancent pas davantage, puisque les tribunaux doivent encore trancher sur la question.

En 2022, une décision de la Cour supérieure a invalidé l’article 636 du Code de la sécurité routière qui permet aux policiers de faire des interceptions routières sans motif. Le gouvernement du Québec a toutefois porté la cause en appel.