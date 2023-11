Un centre juif de Montréal dit avoir été la cible d’une attaque incendiaire

Le directeur général du Conseil de la communauté juive de Montréal a expliqué avoir été informé vers 0 h 40 que le système d’alarme du local s’était déclenché. En entrevue, le rabbin Saul Emanuel a raconté qu’il était arrivé sur les lieux quelques instants plus tard, qu’il avait découvert la vitre de l’immeuble brisée et qu’un cocktail Molotov avait été lancé à l’intérieur.

«Nous nous sentons vraiment attaqués», a-t-il affirmé, tout en ajoutant que la communauté ne se laisserait pas intimider.

Cet incident est le plus récent d’une série d’attaques contre la communauté juive de Montréal depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, en octobre.

«Nous pensons que ces actes d’intimidation n’atteindront pas leur objectif, car nous continuerons à agir au nom de l’ensemble de la communauté, a-t-il assuré. C’est ce que nous faisons depuis 100 ans et nous continuerons de le faire.»

Personne ne se trouvait à l’intérieur du bâtiment, qui a subi des dommages mineurs, a-t-il noté, ajoutant que la fenêtre avait été réparée et que les images des caméras de sécurité avaient été remises à la police.

Les députés libéraux Anthony Housefather et Rachel Bendayan ont indiqué sur le réseau X que l’incident était survenu quelques heures après qu’ils se furent rendus au centre pour discuter d’un programme de financement et d’autres formes de soutien pour aider les communautés susceptibles de faire l’objet de crimes haineux.

«La peur est bien réelle, et nous serons présents pour soutenir la sécurité de tous», ont-ils assuré.

Peu après minuit, lundi, M. Housefather a publié sur la plateforme une photo de la rencontre au Conseil de la communauté juive.

«Ces actes continus de violence antisémite sont déplorables et inacceptables et doivent cesser maintenant. On doit tous rester solidaires face aux gestes haineux aussi ignobles», a déploré le premier ministre Justin Trudeau sur le réseau X.

Un porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Julien Lévesque, a indiqué que les intervenants d’urgence avaient été appelés vers 1 heure dans un immeuble dont l’emplacement correspond à celui du Conseil de la communauté juive de Montréal.

M. Lévesque a affirmé que les pompiers avaient transféré l’enquête à la brigade des incendies criminels de la police, ajoutant que personne n’avait été blessé et que le bâtiment n’avait subi que des dommages mineurs.

Dans sa déclaration, le centre a réitéré sa demande aux gouvernements pour obtenir un financement accru afin de mieux sécuriser la communauté et ses institutions.

Communauté ciblée

Les actes violents contre des institutions juives de Montréal depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas ont mis la communauté sur ses gardes. Des bombes incendiaires ont aussi causé des dégâts mineurs dans une synagogue et une organisation juive, tandis que des coups de feu ont été tirés en direction de deux bâtiments scolaires juifs.

Une autre école juive de Montréal, l’école Maïmonide, a été vandalisée la fin de semaine dernière. On y a écrit les mots «terroriste israélien» sur l’entrée du stationnement de l’édifice, selon les Amis du Centre d’études sur l’Holocauste Simon Wiesenthal et plusieurs médias.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a promis que les policiers travaillaient fort pour trouver les coupables.

«Montréal est une ville de paix et d’inclusion. Elle doit le demeurer et nous nous en assurerons», a-t-elle écrit sur X.

Le gouvernement fédéral a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il consacrerait cinq millions de dollars à la sécurité privée et à d’autres mesures de sécurité pour les groupes communautaires inquiets d’une augmentation de la violence alimentée par la haine.

Ce financement, qui s’ajoute à un programme d’infrastructure de sécurité déjà en place, permettra aux organismes communautaires de demander des services tels que des services de sécurité privés temporaires.

Entre le 7 octobre et le 21 novembre, la police de Montréal a été mise au fait de 61 crimes haineux et de 46 incidents haineux visant la communauté juive, ainsi que de 20 crimes haineux et de 15 incidents haineux contre des Arabes ou des musulmans.