L’action collective contre l’Archidiocèse de Sherbrooke compte maintenant 75 victimes

Parmi les agresseurs présumés, c’est le nom de Robert Jolicoeur qui revient le plus souvent. Les huit victimes inscrites à l’action collective citent des agressions qui seraient survenues à l’église Saint-Roch, à l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, au restaurant Chez Ronnie et au Séminaire Salésien.

Les noms de Damien Lessard et de Maurice Cloutier reviennent pour leur part à cinq occasions, alors que celui de Roger Côté y figure quatre fois. Desève Cormier et Bruno Dandenault se trouvent aussi sur la liste des agresseurs présumés. Le second, selon les dénonciations, aurait commis ses gestes dans les écoles Saint-François et Sainte-Luce (Disraeli).

Quatre hommes sont pour leur part ciblés pour des actions qui auraient été posées au Séminaire de Sherbrooke, soit Hervé Lisée, Jean-Guy Saint-Germain, Georges-Henri Hallée et Maurice Ruel.

L’action collective couvre pour le moment des faits qui seraient survenus entre 1935 et aujourd’hui. Elle a été déposée par la firme Arsenault Dufresne Wee, qui mène des actions collectives pour agressions sexuelles contre des congrégations et des diocèses partout au Québec.

L’action collective demande à l’Archidiocèse de verser des sommes en dommages-intérêts compensatoires et punitifs, de même que le remboursement des frais de justice aux victimes.

Les faits reprochés n’ont pas subi le test des tribunaux.

Une rencontre est prévue entre l’Archidiocèse et la firme d’avocats inscrite au dossier en décembre.

Les victimes qui se reconnaissent dans ces histoires peuvent encore dénoncer et joindre l’action collective. Elles sont invitées à se manifester et à s’inscrire gratuitement et confidentiellement en téléphonant au 514 527-8903 ou en écrivant à actioncollective@adwavocats.com.