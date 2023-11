La police de Sherbrooke recherche des témoins d’un plein de diésel

L’homme et la femme dans la trentaine seraient des «témoins importants» dans l’enquête du vol d’une camionnette Ford F-350 le 8 octobre dernier vers 23h30 sur la 12e Avenue Nord.

Les deux personnes étaient présentes au Dépanneur Couche-Tard situé au 875 de la rue King Est, vers 23h45.

L'homme recherché par le SPS. (SPS)

L’enquête du SPS démontre jusqu’à maintenant que le ou les voleurs ont dû faire le plein après s’être emparés du véhicule, explique Isabelle Gendron, porte-parole du corps policier.

«Le propriétaire de la camionnette savait que son véhicule était vide de carburant diésel. Donc, le ou les voleurs devaient faire le plein de carburant après le vol», dit-elle.

«Le propriétaire s’est déplacé dans les endroits où on vend du diésel près de chez lui. Il a découvert que du diésel avait été vendu juste après le vol à ce dépanneur. En regardant les bandes vidéo, on a remarqué la présence de l’homme et de la femme. Peut-être que ces personnes ont vu quelque chose et pourraient nous aider.»

La femme a une corpulence moyenne, mesurant environ 1,70 mètre (5 pieds et 7 pouces). Ses cheveux sont foncés.

Elle portait un chandail style kangourou gris ou beige de marque WLKN, un pantalon style « skinny » noir et des espadrilles blanches.

L’homme, de corpulence plutôt athlétique, pèse environ 80 kilos (175 livres) et mesure environ 1,78 mètre (5 pieds et 10 pouces). Ses cheveux sont châtains.

L’individu qui parle français portait un t-shirt beige, un pantalon en jeans foncé et des souliers noirs.

À pied

L’enquête montre jusqu’à maintenant que ces témoins sont arrivés au commerce à pied.

Selon le SPS, l'homme et la femme se sont présentés au dépanneur à pied. (SPS)

Le conducteur de la camionnette de couleur blanche et de l’année-modèle 2000 aurait pris la 12e Avenue en direction sud après avoir fait le plein de carburant, ajoute Mme Gendron. Le véhicule volé pourrait se trouver dans la région de Saint-Eustache.

On peut aider le SPS à trouver ses personnes en contactant le corps policier au 819 821-5555.