Le démantèlement d’un réseau de trafiquants de stupéfiants mène à des arrestations

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui a procédé aux arrestations, devait faire le point plus tard en journée sur les suspects appréhendés et sur les accusations à être déposées.

Le déploiement policier a eu lieu dans les municipalités de Saint−Lin–Laurentides et Sainte−Julienne, dans Lanaudière, de même qu’à Morin−Heights, Gore et Deux−Montagnes, dans les Laurentides, Neuville dans Portneuf et dans l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, dans le nord−ouest de Montréal.

L’opération a été lancée par des policiers de l’équipe Antigang de la Section du crime organisé. Elle a obtenu le soutien de collègues de l’escouade ÉCLIPSE sur le crime organisé et de la Section enquêtes et soutien organisationnel Est.