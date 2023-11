Attaque de chiens à Val-des-Sources : Le juge ne croit rien de ce que Patrick Houle a raconté

Le juge a rendu son verdict mardi après-midi au palais de justice de Sherbrooke. Il croit que «les imprécisions, les exagérations et les contradictions dans son témoignage sont telles que le tribunal, cela dit avec égard, n’accorde aucune crédibilité à l’accusé. Il en est de même pour la fiabilité de son témoignage», lance M. Chapdelaine dans sa décision de 16 pages.

Rappelons que trois marcheuses ont été attaquées par les grands danois de Patrick Houle sur une piste cyclable le 31 août 2021 vers 7h. Deux d’entre elles ont été mordues et la troisième victime vit toujours avec des troubles d’insomnie.

Le juge retient que la piste cyclable où le crime a été commis à Val-des-Sources était très fréquentée par les cyclistes et par les piétons. L’accusé a reçu plusieurs avertissements de la part de citoyens, de policiers, d’autorités municipales et de l’inspecteur de la Société protectrice des animaux d’Arthabaska. «Plus d’une fois, on lui a dit d’attacher ses chiens», indique Conrad Chapdelaine.

«Compte tenu du comportement des chiens lors de certains événements antérieurs récents, le danger qu’ils représentaient était parfaitement prévisible aux yeux d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. En agissant ainsi, l’accusé s’est comporté avec une insouciance telle à l’égard de la sécurité d’autrui qu’elle constitue en elle-même un écart marqué et important à la norme d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.»

À l’issue de ce procès, le juge devait «comparer le comportement de l’accusé avec le comportement normal d’une personne raisonnablement prudente et diligente et se demander s’il y avait un écart marqué» entre les deux, explique le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me François Houle.

Le procureur de la Couronne Me François Houle est entouré des victimes des chiens de Patrick Houle et des membres de l'Association québécoise des victimes d'attaques de chiens. (Tommy Brochu/La Tribune)

«Quand une personne est propriétaire de chiens, elle doit s’assurer que ceux-ci, qui ont un potentiel de dangerosité, ne vont pas blesser autrui, poursuit-il. Dans notre situation, le fait que M. Houle laissait ses chiens sur la piste cyclable à différents moments a été considéré comme un écart marqué important par rapport à ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances.»

L’accusé se pose en victime

Dans son jugement, le juge Chapdelaine explique que l’accusé «se pose très régulièrement en victime». «Plusieurs personnes lui en veulent, lui font des reproches ou l’envient : les autorités de la ville, les banquiers, les citoyens, etc. À l’entendre, il serait victime de complots de leur part», écrit-il.

Le juge a rapporté des contradictions dans le témoignage de l’accusé. «Par exemple, il affirme haut et fort n’avoir jamais reçu d’avertissement de la part de citoyens, des policiers ou des autorités municipales l’informant que ses chiens se rendaient en liberté et sans surveillance hors de son terrain en particulier sur la piste cyclable», relate le juge Chapdelaine.

«Il reconnaît toutefois plus loin dans son témoignage que Réal Boutin [un témoin] l’a avisé, poursuit-il. De même, il doit se rétracter après avoir entendu son propre témoin (témoin de la défense) raconter être allé le rencontrer à deux reprises et l’avertir que ses chiens s’étaient retrouvés sans surveillance sur la piste cyclable.»

Les victimes «très soulagées»

Par ailleurs, les trois victimes au dossier se disent «très soulagées» de la décision du juge Chapdelaine, assure Me Houle. «Elles ont toujours pensé, même avant les événements, qu’il y avait un problème avec la gestion de ces chiens. Encore aujourd’hui, elles ont des craintes. Elles ne sont plus capables de marcher à cet endroit, puisque des chiens sont encore présents», explique le procureur de la Couronne.

D’ailleurs, il croit qu’un message est envoyé à la société indiquant que les propriétaires d’animaux doivent s’assurer que «les personnes autour de nous ne sont pas en danger».

Les trois victimes étaient soutenues par Lise Vadnais, la soeur de Christiane Vadnais qui est décédée après une attaque de chien en 2016 et par Dominique Alain, qui a été attaquée par des chiens à Potton en 2019. «Je suis soulagée. Houle a été reconnu responsable en étant irresponsable de ses chiens», souligne Mme Alain qui souhaite que l’accusé soit incarcéré pour cette offense. Mme Vadnais, elle, espère que le délinquant se fasse interdire de posséder des chiens.

Les deux membres de l’Association québécoise des victimes d’attaque de chiens aimeraient bien savoir si les bêtes qui ont perpétré l’attaque seront bientôt euthanasiées. Actuellement, ils se retrouvent dans différentes familles. Mme Alain souhaite également que les municipalités soient «alertes» et qu’elles agissent lorsqu’elles reçoivent des plaintes.

Les victimes n’ont pas souhaité s’entretenir avec les médias. L’avocat de Patrick Houle, Me Bernard Raymond, a refusé l’entrevue de La Tribune.

Les observations sur la peine de Houle auront lieu le 5 janvier prochain. Aucune peine minimale n’est prévue au Code criminel pour ce genre de dossier et la peine maximale est de deux ans de prison.