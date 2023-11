Le chef de gang Gregory Woolley a été abattu

Selon les informations de La Presse Canadienne, il s’agit de Gregory Woolley, 51 ans, qui était associé tant aux Hells Angels, qu’à la mafia italienne et aux gangs de rue de Montréal. La Sûreté du Québec (SQ), appelée à prendre le relais du service de police de Saint−Jean−sur−Richelieu pour mener l’enquête, n’a toutefois pas voulu confirmer l’identité de la victime.

Gregory Woolley a été amené dans un centre hospitalier après la fusillade où son décès a été constaté.

Des témoins ont indiqué aux policiers qu’un véhicule utilitaire sport noir avait été vu quittant la scène en trombe et un VUS correspondant à cette description a été retrouvé un peu plus tard à Montréal en proie à un incendie. La SQ n’a pas encore confirmé qu’il s’agit du véhicule du ou des suspects, mais cette méthode d’incendier un véhicule ayant servi à commettre un acte criminel est fréquemment utilisée dans le milieu du crime organisé. Aucun suspect n’a été appréhendé pour l’instant.

Gregory Woolley avait fait une entrée remarquée dans le monde interlope en devenant à la fin des années 1990 le seul Noir accepté par les Hells Angels, en l’occurrence dans leur club−école des Rockers, sous la protection de Maurice « Mom » Boucher. On le voyait alors comme une passerelle entre les motards et les gangs de rue, dont on disait qu’il était le parrain.

Il était aussi devenu un proche du défunt parrain de la mafia montréalaise, Vito Rizzuto, puis de son fils Leonardo, se retrouvant ainsi au cœur d’une alliance entre les trois grands courants du crime organisé de la métropole.

Gregory Woolley avait été condamné en octobre 2018 à huit ans de pénitencier après avoir reconnu sa culpabilité à des accusations de gangstérisme et de trafic de stupéfiants, mais en soustrayant le temps de détention, il lui restait alors trois ans à purger. Il avait été libéré sur cautionnement en 2020 aux deux tiers de sa peine. Il habitait à Saint−Jean−sur−Richelieu.