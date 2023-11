Famille décimée à London en Ontario: le sort de l’accusé entre les mains du jury

Nathaniel Veltman a plaidé non coupable de quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre. (Alexandra Newbould/La Presse canadienne)

La juge Renée Pomerance a donné mercredi ses dernières instructions au jury, leur disant qu’ils sont «les juges des faits» dans l’affaire et que leur devoir est d’évaluer de manière impartiale les preuves en utilisant les principes juridiques qu’elle a exposés.

Le jury a entendu les plaidoiries finales de la défense et de la Couronne après dix semaines de témoignages et de preuves présentées au tribunal.

Acte de terrorisme

S’adressant aux jurés dans une salle d’audience de Windsor, en Ontario, plus tôt dans la journée, la Couronne a soutenu que Nathaniel Veltman, 22 ans, avait commis un acte terroriste le 6 juin 2021 et devrait être reconnu coupable de quatre chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre. Les procureurs ont allégué que les actions de Veltman équivalaient à un acte de terrorisme.

La défense a soutenu que Veltman n’était pas coupable de meurtre au premier degré et qu’il n’avait pas commis d’acte de terrorisme, car il n’avait pas l’intention criminelle de tuer les victimes et n’avait pas délibérément planifié l’attaque.

Veltman a plaidé non coupable de quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre.

Le procès a permis d’apprendre que Veltman avait frappé la famille Afzaal avec son camion alors qu’ils se promenaient.

Salman Afzaal, 46 ans, sa femme Madiha Salman, 44 ans, leur fille Yumna, 15 ans, et sa grand-mère Talat Afzaal, 74 ans, ont été tués dans l’attaque, tandis que le fils du couple, âgé de neuf ans, a été grièvement blessé, mais a survécu.