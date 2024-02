Des finances à la charpenterie : faire tomber les préjugés envers la formation professionnelle

Bien qu’à ses yeux, l’image de la formation professionnelle tend à changer, il souhaite qu’elle soit plus reluisante. «Je trouve qu’on ne parlait pas assez de la formation professionnelle [au secondaire]. Les choix, on ne les a pas assez explorés. Cela m’a mené directement au collégial au Cégep de Sherbrooke en administration.» Il s’est par la suite inscrit à l’UdeS.

À plusieurs reprises durant son parcours postsecondaire, le jeune homme de 21 ans avait en tête les études en formation professionnelle. «J’ai tout le temps été bon [à l’école]. Les stages [dans son programme universitaire] s’en venaient et je trouvais ça difficile travailler derrière un bureau. Je suis un gars qui a besoin de bouger.»

Plusieurs moments ont été déclencheurs pour l’homme de 21 ans afin de faire le saut en charpenterie-menuiserie.

«J’ai tout le temps eu dans le coin de ma tête l’envie d’aller faire ma formation professionnelle en charpenterie-menuiserie. La vie sur les chantiers m’a toujours intéressé. C’est tellement un bel avenir la construction.» — Gabriel Vallerand

C’est pendant qu’il réalisait sa première session universitaire que Gabriel Vallerand s’est inscrit au Diplôme d’études professionnelles (DEP). «Je ne pense pas que j’ai perdu du temps à l’université. Ce bagage de connaissances, l’aspect de comptabilité et de fiscalité, je vais être capable de réutiliser ça dans le domaine de construction», explique celui qui souhaite avoir un jour sa compagnie à titre d’entrepreneur général.

Il appréhendait la réaction de ses parents lorsqu’il a annoncé son changement de plan de carrière. «Ils ont été à l’université et le diplôme est important. [...] Au final, ils l’ont super bien accueilli et ils m’ont encouragé dans cette décision. Ça reste que ce sont des métiers d’avenir et tu as plusieurs possibilités d’avancement. Tu n’es pas toujours obligé d’être sur un chantier avec le fameux exemple de cogner des clous.»

Gabriel Vallerand, un étudiant du programme de charpenterie menuiserie, qui a finalement trouvé son chemin à 24-Juin. Il a fait quelques années en finances à l'université en raison de la pression de ses pairs. (Maxime Picard/La Tribune)

Une véritable option

Jasmin St-Germain, enseignant en charpenterie-menuiserie au Centre de formation professionnelle 24-Juin, estime qu’il est temps que les études professionnelles soient présentées à leur juste valeur et non pas comme un cheminement scolaire de second rang.

«Il faudrait que ça arrête d’être un plan B.» — Jasmin St-Germain

«Je pense que de plus en plus, la formation professionnelle est représentée. Assez? Je ne pense pas. Les métiers qui sortent de la formation professionnelle font partie du quotidien : construire des maisons, se nourrir au restaurant, avoir des services au restaurant, aller à l’hôtel et lorsqu’on va à l’hôpital, beaucoup de métiers en santé proviennent de la formation professionnelle», martèle-t-il.

Il souhaite une plus grande égalité entre les formations professionnelle, collégiale et universitaire.

M. St-Germain espère aussi une plus grande équité entre les programmes en formation professionnelle. « Il y a des programmes plus représentés par les femmes qui sont pas mal moins valorisés et payés que les métiers plus masculins. Ça prendrait plus d’équité», ajoute l’enseignant.

Jasmin St-Germain est enseignant dans le programme de charpenterie-menuiserie au Centre de formation professionnelle 24-Juin. (Maxime Picard/La Tribune)

Il soutient qu’il n’est pas rare que des personnes soient jugées par leurs proches lorsqu’elles annoncent leur choix d’étudier en formation professionnelle. «Ce n’est pas parce que tu es en formation professionnelle que tu n’as pas d’ambition.»

Gabriel Vallerand a d’ailleurs essuyé certains commentaires dégradants à propos de la formation professionnelle. «En parlant de ça avec des collègues à l’université c’était ‘’Ah ouin? Tu t’en vas aussi bas que ça‘’». Il dénonce cette vision de la formation professionnelle.

«À 20 ou 21 ans, c’est épeurant de faire un choix en disant je vais faire ce métier pour le restant de ma vie. À 20 ans, tu as le monde devant toi. C’est jeune pour faire un choix. Je ne sais pas encore s’il y a un parcours scolaire qui est parfait. Il y a beaucoup de réorientation et je pense que c’est merveilleux.»

Les trois pavillons du Centre de formation professionnelle 24-Juin ouvriront leurs portes au public le 7 février. Plusieurs groupes scolaires iront visiter les différents programmes offerts, explique le service des communications.