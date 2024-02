Les organismes de l’Est s’impliquent pour la future bibliothèque du secteur

Un atelier participatif regroupant 25 représentants d’organismes œuvrant notamment auprès des jeunes, des familles, des aînés ou encore des personnes en situation d’itinérance s’est tenu jeudi pour établir une vision commune dans ce dossier.

D’après la conseillère Joanie Bellerose, présidente de l’arrondissement de Fleurimont, les participants ont affiché un réel engouement à se rassembler autour de ce projet. Après la rencontre, elle s’est dite «confortée» de voir que la vision sur la table semble «bien alignée avec les besoins du secteur».

Elle réitère notamment l’objectif d’arriver à une bibliothèque qui soit un réel «troisième lieu». Le concept réfère à un milieu de vie qui vient après la maison et le travail pour le citoyen. «On ne veut pas que ça soit des rangées de livres», établit Mme Bellerose, parlant plutôt «d’espaces accueillants» pour la communauté et d’une offre en services de proximité.

Une vision partagée par le directeur général de la Maison des jeunes de Fleurimont, Alexandre-Sacha Simoneau, qui confirme l’adhésion des participants à la rencontre. Il a même trouvé «magnifique à voir» le rassemblement de représentants aussi variés et le fait que la Ville les consulte aussi tôt.

La bibliothèque municipale Éva-Senécal, au centre-ville de Sherbrooke. (Jean Roy/Archives La Tribune)

«L’objectif est vraiment de ne pas faire un copié-collé de la bibliothèque Éva-Senécal», notamment en raison de sa proximité, mais plutôt d’arriver avec une offre distinctive et complémentaire, affirme aussi Joanie Bellerose.

«Tout le monde a tout de suite embarqué [dans le concept de troisième lieu]», a aussi commenté Gabriel Pallotta, coordonnateur de la Table itinérance de Sherbrooke et autre participant à la rencontre.

Consultation à venir

Une consultation publique ouverte à l’ensemble de la population aura également lieu, à un moment qui reste à déterminer, a indiqué Mme Bellerose. Un comité consultatif sera aussi mis sur pied pour la suite du projet. «Ça va être un défi de les garder mobilisés tout le long», a reconnu la conseillère du district des Quatre-Saisons en parlant des partenaires. L’ouverture est pour l’instant prévue en 2028 et tout le monde a bien hâte de voir la nouvelle bibliothèque de l’Est.

Joanie Bellerose (Jean Roy/Archives La Tribune)

Dans les préoccupations qui se distinguent déjà, la nécessité d’offrir une accessibilité universelle, entre autres pour les personnes à mobilité réduite, est clairement nommée comme un incontournable.

Alexandre-Sacha Simoneau partage aussi son espoir que le futur lieu puisse servir à «répondre aux nombreux enjeux et défis» du quartier. Sa forte identité multiculturelle devra aussi être prise en compte dans l’offre à développer, ont ciblé les participants. Mme Bellerose évoque des activités multiculturelles et de francisation, et pourquoi pas des services multilingues, avance M. Simoneau. Après tout, 80 % de sa clientèle est constituée d’enfants de nouveaux arrivants, rapporte-t-il.

Pour Gabriel Pallotta, il importera de s’assure que ce troisième lieu en soit un pour tout le monde. Il faudra réfléchir à comment créer un environnement inclusif sans qu’il devienne pour autant un milieu de vie pour certains, ce qui est plutôt du ressort d’un centre de jour, détaille-t-il. Sans réclamer nécessairement la même formule, il pointe comme exemple la Ville de Drummondville, où un travailleur de rue est placé à même la bibliothèque pour intervenir.

Plus de 25 M$ sont déjà prévus d’ici 2028 au programme quinquennal d’immobilisation de la Ville à la ligne «plan de développement des bibliothèques», mais au moins 12 M$ devront venir de tiers autres que la Ville. Québec est déjà identifié comme un partenaire qui devra être majeur, plus précisément le ministère de la Culture et des Communications. Les sommes évoquées par la Ville comprennent plusieurs projets distincts, mais celui de la bibliothèque de Fleurimont s’affiche clairement comme le principal.