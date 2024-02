Une impression d’avoir gagné à la loto pour un commerçant du Centro

Lorsque l’homme d’affaires s’est porté acquéreur de l’entreprise en décembre 2019, Michael Evans ne savait pas encore dans quoi il s’embarquait, même s’il voyait déjà beaucoup de potentiel près de l’angle Wellington et King Ouest.

«Mon idée à la base était de partir un café, mais j’ai acheté la crèmerie et il y avait déjà pas mal de cafés ici. Et l’année suivante, j’ai dû fermer le commerce à cause de la pandémie. Ensuite, c’était seulement les commandes à emporter et il fallait respecter la distanciation et toutes les mesures sanitaires. Puis finalement, il y a eu les chantiers. J’aurais pu abandonner et tout laisser tomber, mais les affaires roulaient bien malgré tout, surtout après 2020.»

Comme si ce n’était pas assez, l’incendie sur Wellington Sud était directement devant son commerce.

«C’est très triste, mais je pense surtout à ceux qui sont touchés directement par ce feu. C’est un drame humain avant tout, mais il devrait y avoir un beau projet qui prendra naissance à cet endroit.» — Michael Evans, propriétaire de la crèmerie des Joyeux délices

La présence des quelque 500 travailleurs au Quartier Well Sud s’est fait ressentir rapidement, en plus des nouveaux résidents des différentes tours à logement.

«Vendre l’endroit aurait été une grosse bêtise. Je crois qu’un bel avenir attend le centre-ville. On sent une nouvelle dynamique et un intérêt pour la rue Wellington Sud. La Ville gagne à ce que le centre-ville devienne un lieu de destination. Si on s’étend trop, ce n’est pas une bonne chose pour la Ville. Les gens qui viennent au centre-ville ont une raison bien précise d’être ici, et de plus en plus, Wellington Sud attirera la population et les investissements. Moi, je n’ai jamais hésité à miser sur le centre-ville et à demeurer ici!»

Et aujourd’hui, Michael Evans a l’impression d’avoir gagné à la loto avec l’effervescence du Centro causée par toutes ces nouveautés. Et ce, même en hiver.

Michael Evans ne regrette pas du tout s'être montré patient.

«Je pourrais cesser les activités en hiver comme le font plusieurs crèmeries. C’est une idée très québécoise, de profiter du chômage l’hiver. Mais ça roule lors des quatre saisons ici. On livre même beaucoup de crème glacée avec les différents services de livraison!»

Michael Evans croit que le secret du centre-ville réside dans la diversification.

«Maintenant qu’il y a des bureaux et des logements, on doit offrir les bons commerces à la population du centre-ville. Il y a plusieurs cafés, plusieurs restos, mais on doit regarder vers d’autres marchés pour répondre à tous les besoins. Et surtout, rendre l’endroit sécuritaire. Jusqu’au Café 440, ça va. Mais dès qu’on dépasse le Tremplin ou même le Quartier Well Sud, c’est un monde complètement différent.»

Et ne parlez pas de festivals ou de projets temporaires à Michael Evans. Ce dernier miserait davantage sur l’achalandage quotidien.

«C’est bien plaisant, des festivals et des activités qui durent un week-end, mais je dois adapter mon personnel et mon inventaire pour cette courte période et ça ne dure jamais bien longtemps. C’est un gros feu d’artifice et après, c’est fini. L’inversion du sens unique sur Wellington Sud, la nouvelle rue près des Grandes-Fouches et Dépôt, le sens unique et le projet de piétonnisation sur Wellington, ce sont toutes de bonnes idées par contre. Mais je compte beaucoup plus sur la clientèle régulière, et c’est grâce aux investisseurs, aux promoteurs et aux autres restaurants et commerces qu’il y a un achalandage au centre-ville.»

«Moi, je suis vendu à la rue Wellington. Je la vois comme un grand centre commercial à ciel ouvert et je crois que je ne serai plus seul à y voir un beau potentiel. Par contre, on doit continuer à investir beaucoup d’efforts et d’argent pour bien entourer ce qui existe déjà et poursuivre sur le même élan pour ne pas retomber dans la même noirceur, ce qui ne risque pas d’arriver», persiste à croire Michael Evans.