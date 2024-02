Raïs Kibonge, la Well Sud et les étiquettes à retirer

Sans dire que la rue Wellington Sud est devenue méconnaissable, puisque certains aspects négatifs perdurent, le tronçon du centre-ville de Sherbrooke a certainement été relooké avec les plus récentes constructions. Et ce n'est pas terminé. (Maxime Picard/La Tribune)

Le conseiller du district du Lac-des-Nations admet que la rue Wellington Sud a dû traverser certaines tempêtes avec le temps. Le feu survenu à la fin du mois de janvier s’ajoute à la collection.

«L’incendie de l’immeuble qui abritait le restaurant Favela’s donne un coup au moral, admet Raïs Kibonge. Mais on ne se décourage pas. J’admire la résilience et la mobilisation des gens. Une nouvelle construction risque d’y voir le jour. Oui, il y a encore du travail à faire sur Wellington Sud, mais j’aime mon centre-ville et les gens qui l’habitent et qui font tout pour le rendre beau et accueillant. Tout est bien attaché aujourd’hui pour que la Wellington Sud devienne une place de choix: les citoyens, la Ville, les commerçants, la police ainsi que les promoteurs: tout ce monde travaille de concert pour le bien de notre centre-ville.»

L'incendie sur Wellington Sud doit être vu aujourd'hui comme une autre occasion de rajeunir encore plus le centre-ville avec une toute nouvelle construction. (Maxime Picard/La Tribune)

Selon lui, si la rue Alexandre s’est réinventée au centre-ville, la Wellington Sud peut y arriver, comme l’a fait aussi la Wellington Nord.

«On se trouve dans une période charnière, admet le maire suppléant. C’était normal d’y retrouver une ambiance des années 80 ou 90 encore, avec les immeubles traditionnels, les bars, les restos. Aujourd’hui, on souhaite miser sur un centre-ville diversifié. La pandémie a aussi changé les habitudes des gens et on doit adapter notre centre-ville en profitant de la nouvelle impulsion offerte par le Quartier Well Sud.»

«Mais ça prend du temps et c’est normal, poursuit-il. On veut attirer les investissements et on doit se donner les moyens pour y parvenir. Le nouveau stationnement intérieur sur Wellington Sud aide beaucoup. La nouvelle rue entre des Grandes-Fourches et Wellington aidera aussi énormément. On travaille sur le futur Plan d’urbanisme pour redéfinir les objectifs et les promoteurs ont aussi un grand rôle à jouer dans la santé de notre centre-ville.»

Le conseiller Raïs Kibonge croit que la Wellington Sud et tout le centre-ville traversent une période charnière. (Archives La Tribune, Simon Rancourt/Archives La Tribune, Simon Rancourt)

«Québec a d’ailleurs donné plus de pouvoirs aux municipalités pour éviter que des bâtiments soient laissés à l’abandon, ce qui est un problème à Sherbrooke. Il y a quelques cas au centre-ville, que ce soit sur la King, la Wellington ou ailleurs. Les bâtisses insalubres viennent nuire à la vitalité du centre-ville, comme les terrains vagues sur lesquels s’assoient certains propriétaires. On espère pouvoir profiter de ces outils et des nouveaux pouvoirs afin d’effectuer des expropriations si le besoin s’en fait sentir lorsqu’il y a négligence.»

L’aspect de la sécurité préoccupe aussi beaucoup le maire suppléant.

«On doit augmenter le sentiment de sécurité. Améliorer l’éclairage constitue l’une des nombreuses solutions, comme la présence policière. Ça fait quelques décennies que certains problèmes persistent. Il faut trouver une façon de rendre notre centre-ville attirant. Le centre-ville de Trois-Rivières est devenu une inspiration avec la rue piétonnière, les commerces... On aime aussi regarder ce que font les villes européennes. Mais plutôt que de tenter d’imiter certains centres-villes, on doit se résoudre à construire notre propre modèle sherbrookois.»

En pleine cure de rajeunissement, la rue Wellington Sud est loin d'être parfaite. (Maxime Picard/La Tribune)

Ce modèle doit être basé sur les forces du Centro.

«La présence de nos rivières au centre-ville est inestimable, tout comme l’aspect patrimonial. On profitera d’ailleurs d’une subvention pour décontaminer le terrain de l’ancien pont des Grandes-Fourches, un endroit rempli de potentiel pour redonner l’accès aux rivières à nos citoyens. On ne renonce pas à un projet intéressant près des berges», assure M. Kibonge.