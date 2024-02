La rédemption de Wellington Sud

Le Quartier Well Sud et ses deux tours offrent une toute nouvelle impulsion à la rue Wellington Sud. La place publique sera d'ailleurs bientôt terminée. (Maxime Picard/La Tribune)

Sur le respirateur artificiel à la fin des années 2010 jusqu’à aujourd’hui, la Wellington Sud profite d’un nouveau coeur depuis que le Quartier Well Sud s’est greffé à l’une des artères principales de Sherbrooke.

«La concrétisation du Quartier Well Sud et ses deux tours offrent une impulsion immense à la portion sud du centre-ville. Un premier domino est tombé», constate le directeur des Services économiques à la Ville de Sherbrooke, Philippe Cadieux.

Des projets attendent l'emplacement du bar de la P'tite Grenouille. (Maxime Picard/La Tribune)

Autour de ce projet s’est ajoutée la construction d’un nouvel immeuble de Must Urbain proposant maintenant plus de 60 logements, l’arrivée du Café 440 et de Café Faro et de quelques autres constructions attendues, comme l’immeuble à étages à venir au 185 Wellington Sud, près de la P’tite Grenouille. Même ce bar pourrait aussi être bientôt complètement transformé avec une nouvelle construction.

Il suffit d’ailleurs de marcher sur ce tronçon pour comprendre que la métamorphose est bien amorcée, mais que le travail est loin d’être achevé.

«Il y a eu une vague de fermetures sur Wellington Sud dans les dernières années, constate Émilie Pinard-Fontaine, conseillère à la dynamisation chez Entreprendre Sherbrooke. Cette portion de la rue Wellington a été délaissée pendant quelques années et les gros chantiers n’ont pas aidé. Mais heureusement, on constate que l’intérêt des promoteurs est revenu. Celui des gens d’affaires et des citoyens aussi. Le Quartier Well Sud est devenu la pierre angulaire de cette métamorphose.»

Des institutions comme le Café Bla-Bla ou le Liverpool ont tout de même permis à la Wellington Sud de conserver un certain achalandage avec le temps. Le restaurant Baumann aussi, en plus des nombreux restaurants de passage sur Well Sud.

Avec l’arrivée de tous ces organismes municipaux et ces différentes institutions dans la tour appelée le Quartier général (QG), comme Entreprendre Sherbrooke ou l’Université de Sherbrooke, et grâce aux nouveaux commerces et tous ces résidents qui occupent la soixantaine de logements, un nouveau pôle intéressant a été créé.

«On parle quand même de près de 500 travailleurs qui s’installent dans le Quartier Well Sud, rappelle Philippe Cadieux. Ce projet est devenu une impulsion majeure pour le centre-ville, mais il fait partie d’un tout. Le pont des Grandes-Fourches, le stationnement Webster, l’arrivée du Siboire dans la gare ou bien encore le réaménagement du Marché de la gare sont d’autres bons exemples. Il y a aussi des activités comme Bouffe ton Centro ou encore le Sherblues & Folks qui dynamisent les lieux. Il faut savoir que le centre-ville, c’est loin de se résumer uniquement à la rue Wellington. C’est quand même 1,4 km carré de territoire.»

Les nouveaux bâtiments sur Wellington Sud modernisent le décor à travers les vieilles bâtisses du centre-ville. (Maxime Picard/La Tribune)

Se donner le temps

Lorsque Philippe Cadieux est arrivé à Sherbrooke en 2006, le Gaspésien d’origine est tombé amoureux du centre-ville. Devenu chargé de projet pour Commerce Sherbrooke et Well inc, Philippe Cadieux a comme mission de redonner au centre-ville ses lettres de noblesse.

«Je suis tombé en amour avec ce qui existait au centre-ville, indique le directeur des Services économiques à la Ville de Sherbrooke. Pas avec ce qu’il allait devenir. Son emplacement près des rivières, son style ouvrier, les vieilles bâtisses en briques rouges. Parfois, les gens ne réalisent pas à quel point le centre-ville est unique.»

«Je suis aussi tombé en amour avec les gens du centre-ville: ils sont brillants, allumés, ils veulent changer le monde et ils se relèvent les manches en s’appuyant. Depuis 2011, beaucoup de choses ont changé au centre-ville et il faut encore se donner du temps. Un éléphant, ça ne se mange pas en une bouchée.» — Philippe Cadieux, directeur des Services économiques à la Ville de Sherbrooke

Voilà pourquoi le Plan directeur du développement durable du centre-ville a été échelonné sur 20 ans.

«La planification est basée sur la période 2015 à 2025, précise M. Cadieux. Beaucoup a été fait, mais on doit compléter le tableau. Les principales pièces du casse-tête ont été mises en place, il reste à le compléter. Il y a des locaux vides, mais il y en a de moins en moins. On souhaite continuer d’attirer les investissements majeurs. La pandémie n’a pas aidé. On a vu un impact direct au centre-ville, qui compte plusieurs restaurants et bars. Les gens ne pouvaient plus sortir. Certains ont fermé. Beaucoup d’efforts ont été déployés. Notre rue Wellington, c’est la signature de Sherbrooke. C’est notre centre-ville, notre identité, et on en est fiers. On doit continuer de lui donner de l’amour: c’est l’image projetée par Sherbrooke, après tout.»

Il y a encore du travail à faire sur Wellington Sud, mais l'achalandage créé par le Quartier Well Sud pourrait solutionner bien des problèmes. (Maxime Picard/La Tribune)

Le décor changera dans les prochaines années, mais le nouveau devra bien s’agencer avec le vieux.

«C’est inévitable d’aller vers les tours au centre-ville de Sherbrooke. Il y a un manque de logements, il y a plus d’habitants et plusieurs aiment le mode de vie éco-durable du centre-ville, avec le transport en commun, la proximité de tout, l’action du centre-ville, le projet de rue piétonnière», fait valoir Émilie Pinard-Fontaine.

«D’ailleurs, Wellington Nord redeviendra un sens unique cet été avec un ilot comme à l’époque de Wellington-sur-Mer. Il faut aussi conserver le patrimoine et faire en sorte que le moderne puisse se fondre dans ce patrimoine. C’est l’un des points importants du Plan d’aménagement durable de Sherbrooke: attirer des citoyens au centre-ville pour faire vivre l’endroit.»

Atteindre l’équilibre

Des cafés, des bureaux, des logements et des restaurants, c’est bien. Mais pour atteindre un certain équilibre sur la rue Wellington Sud, les commerces doivent encore être bien présents et diversifiés.

«Le milieu était très homogène dans le passé, rappelle Philippe Cadieux. La densification est un enjeu. Amener des emplois de qualité aussi, et c’est ce qu’a permis le Quartier Well Sud, avec le déménagement de certaines compagnies comme Ubisoft. Il y a encore des manques à gagner pour faciliter la vie au centre-ville, comme l’implantation d’une pharmacie.»

«Il y avait beaucoup de bars et de restaurants, mais aujourd’hui on doit miser sur la diversification. Le centre-ville a été victime aussi de l’étalement urbain. L’ajout de la nouvelle rue entre la rue des Grandes-Fourches, dépôt et Wellington Sud aidera aussi à rendre le centre-ville encore plus accessible», termine Émilie Pinard-Fontaine.